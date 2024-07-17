Врач назвал популярный фрукт спасением от инфаркта и инсульта

Диетолог Кабанов: для профилактики инфаркта и инсульта нужно есть лимоны

17 июля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

Врач назвал лимон спасением от инфаркта и инсульта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Популярным фруктом, которым спасают от инфаркта и инсульта, является лимон, содержащий полезные свойства и необходимые витамины. Об этом сообщил врач-диетолог Алексей Кабанов. «Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов. Регулярное употребление лимона способствует снижению риска инсульта и инфаркта, улучшению цвета лица», — рассказал Кабанов РИА Новости. По его словам, лимон уберегает от развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения, а также улучшает усвояемость железа в организме. Лимоны крайне полезные цитрусовые и лидеры по содержанию полезных нутриентов. При употреблении лимона и всех цитрусовых важна умеренность, потому что переизбыток может навредить организму. Эти фрукты могут быть причиной аллергических реакций, вызвать приступы язвы, колиты, гастроэнтерита и повреждать эмаль зубов из-за кислотности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярным фруктом, которым спасают от инфаркта и инсульта, является лимон, содержащий полезные свойства и необходимые витамины. Об этом сообщил врач-диетолог Алексей Кабанов. «Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов. Регулярное употребление лимона способствует снижению риска инсульта и инфаркта, улучшению цвета лица», — рассказал Кабанов РИА Новости. По его словам, лимон уберегает от развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения, а также улучшает усвояемость железа в организме. Лимоны крайне полезные цитрусовые и лидеры по содержанию полезных нутриентов. При употреблении лимона и всех цитрусовых важна умеренность, потому что переизбыток может навредить организму. Эти фрукты могут быть причиной аллергических реакций, вызвать приступы язвы, колиты, гастроэнтерита и повреждать эмаль зубов из-за кислотности.