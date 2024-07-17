Врач назвал популярный фрукт спасением от инфаркта и инсульта

Диетолог Кабанов: для профилактики инфаркта и инсульта нужно есть лимоны
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, фрукты, супермаркет, пятерочка, лимоны, магазин, продукты питания
Врач назвал лимон спасением от инфаркта и инсульта Фото:

Популярным фруктом, которым спасают от инфаркта и инсульта, является лимон, содержащий полезные свойства и необходимые витамины. Об этом сообщил врач-диетолог Алексей Кабанов.

«Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов. Регулярное употребление лимона способствует снижению риска инсульта и инфаркта, улучшению цвета лица», — рассказал Кабанов РИА Новости.

По его словам, лимон уберегает от развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения, а также улучшает усвояемость железа в организме. Лимоны крайне полезные цитрусовые и лидеры по содержанию полезных нутриентов.

При употреблении лимона и всех цитрусовых важна умеренность, потому что переизбыток может навредить организму. Эти фрукты могут быть причиной аллергических реакций, вызвать приступы язвы, колиты, гастроэнтерита и повреждать эмаль зубов из-за кислотности.

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Популярным фруктом, которым спасают от инфаркта и инсульта, является лимон, содержащий полезные свойства и необходимые витамины. Об этом сообщил врач-диетолог Алексей Кабанов. «Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов. Регулярное употребление лимона способствует снижению риска инсульта и инфаркта, улучшению цвета лица», — рассказал Кабанов РИА Новости. По его словам, лимон уберегает от развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения, а также улучшает усвояемость железа в организме. Лимоны крайне полезные цитрусовые и лидеры по содержанию полезных нутриентов. При употреблении лимона и всех цитрусовых важна умеренность, потому что переизбыток может навредить организму. Эти фрукты могут быть причиной аллергических реакций, вызвать приступы язвы, колиты, гастроэнтерита и повреждать эмаль зубов из-за кислотности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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