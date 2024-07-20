Юрист Виноградов: слежка за супругом уголовно наказуема

20 июля 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

В России действует строгое законодательство, ограничивающее отслеживание передвижения взрослых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Слежка за супругом с использованием цифровых трекеров является уголовно наказуемой. Важно учитывать законодательство о персональных данных и неприкосновенности частной жизни, рассказал доктор юридических наук Вадим Виноградов. «Согласно статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия влечет уголовную ответственность. Это означает, что установка отслеживающего трекера на телефон взрослого человека без его ведома является незаконной», — уточнил Виноградов для Газета.Ru . Юрист добавил, что использование трекеров без согласия человека нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, которое защищено статьей 23 Конституции России. Ранее был осужден житель Челябинска, задержанный за торговлю шпионскими гаджетами. Мужчина приобрел в интернет-магазине различные устройства, которые имели форму зажигалки, авторучки, наручных часов, брелоков для автомобильных ключей, флеш-карт, плюшевой игрушки и блоков зарядных устройств, но были оснащены камерами и функцией записи звука. По информации пресс-службы прокуратуры региона, в рамках дела было утверждено обвинительное заключение и уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слежка за супругом с использованием цифровых трекеров является уголовно наказуемой. Важно учитывать законодательство о персональных данных и неприкосновенности частной жизни, рассказал доктор юридических наук Вадим Виноградов. «Согласно статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия влечет уголовную ответственность. Это означает, что установка отслеживающего трекера на телефон взрослого человека без его ведома является незаконной», — уточнил Виноградов для Газета.Ru. Юрист добавил, что использование трекеров без согласия человека нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, которое защищено статьей 23 Конституции России. Ранее был осужден житель Челябинска, задержанный за торговлю шпионскими гаджетами. Мужчина приобрел в интернет-магазине различные устройства, которые имели форму зажигалки, авторучки, наручных часов, брелоков для автомобильных ключей, флеш-карт, плюшевой игрушки и блоков зарядных устройств, но были оснащены камерами и функцией записи звука. По информации пресс-службы прокуратуры региона, в рамках дела было утверждено обвинительное заключение и уголовное дело.