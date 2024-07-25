Иноагента Новикова* внесли в список террористов и экстремистов

Бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова (признан Минюстом РФ иноагентом) попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы.
«Новиков внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга», — говорится в перечне. Илья Новиков известен участием в громких судебных делах и игре «Что? Где? Когда?». Он является обладателем Бриллиантовой и двух Хрустальных сов.
11 июня 2024 года Гагаринский районный суд Москвы приговорил его заочно к 8,5 годам по уголовному делу о фейках о ВС РФ. В одном из интервью он представил ложную информацию о действиях российской армии, а экспертиза выявила элементы политической ненависти в его высказываниях.
*Илья Новиков признан Минюстом РФ иноагентом
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