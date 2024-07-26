Суд приговорил повара и активиста к колонии за подготовку теракта в Шереметьево

В Москве приговорили фигурантов дела о попытке теракта в "Шереметьево"
Повар из Самары Илья Ковылков и активист из Подмосковья Михаил Дария признаны виновными в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево по заказу СБУ. Они приговорены к 15 и 22 годам лишения свободы соответственно
«По совокупности преступлений окончательно назначить Дарию 22 года <...> Ковылкову — 15 лет», — заявлено в приговоре. Отмечается, что осужденные намеревались дестабилизировать обстановку в России через подрыв топливных резервуаров на центральной заправочной станции в аэропорту.
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