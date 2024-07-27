Хезболла заявила, что не била по израильской школе

27 июля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

«Хезболла» опровергла причастность к удару по израильской школе в Голанах, передает Al Jadeed Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ливанская группировка «Хезболла» заявила, что имеет отношения к удару по израильской школе в поселке на Голанах, в результате которого погибли дети. Об этом передает телеканал Al Jadeed. «Мы не несем ответственности за запуск ракеты по Мадждал-Шамсу на Голанах», — сообщает канал со ссылкой на источники из членов сопротивления. Информация опубликована в соцсети Х. Ранее сообщалось, что Израильская армия нанесла удар по школе в секторе Газа. В результате чего погибли 30 человек, свыше 100 человек были ранены. В Израиле заявили, что били по «центру управления и контроля группировки ХАМАС», находящегося внутри образовательного учреждения, там же располагался склад с оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ливанская группировка «Хезболла» заявила, что имеет отношения к удару по израильской школе в поселке на Голанах, в результате которого погибли дети. Об этом передает телеканал Al Jadeed. «Мы не несем ответственности за запуск ракеты по Мадждал-Шамсу на Голанах», — сообщает канал со ссылкой на источники из членов сопротивления. Информация опубликована в соцсети Х. Ранее сообщалось, что Израильская армия нанесла удар по школе в секторе Газа. В результате чего погибли 30 человек, свыше 100 человек были ранены. В Израиле заявили, что били по «центру управления и контроля группировки ХАМАС», находящегося внутри образовательного учреждения, там же располагался склад с оружием.