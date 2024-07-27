Хезболла заявила, что не била по израильской школе

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«Хезболла» опровергла причастность к удару по израильской школе в Голанах, передает Al Jadeed Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ливанская группировка «Хезболла» заявила, что имеет отношения к удару по израильской школе в поселке на Голанах, в результате которого погибли дети. Об этом передает телеканал Al Jadeed.

«Мы не несем ответственности за запуск ракеты по Мадждал-Шамсу на Голанах», — сообщает канал со ссылкой на источники из членов сопротивления. Информация опубликована в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Израильская армия нанесла удар по школе в секторе Газа. В результате чего погибли 30 человек, свыше 100 человек были ранены. В Израиле заявили, что били по «центру управления и контроля группировки ХАМАС», находящегося внутри образовательного учреждения, там же располагался склад с оружием.

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Ливанская группировка «Хезболла» заявила, что имеет отношения к удару по израильской школе в поселке на Голанах, в результате которого погибли дети. Об этом передает телеканал Al Jadeed. «Мы не несем ответственности за запуск ракеты по Мадждал-Шамсу на Голанах», — сообщает канал со ссылкой на источники из членов сопротивления. Информация опубликована в соцсети Х. Ранее сообщалось, что Израильская армия нанесла удар по школе в секторе Газа. В результате чего погибли 30 человек, свыше 100 человек были ранены. В Израиле заявили, что били по «центру управления и контроля группировки ХАМАС», находящегося внутри образовательного учреждения, там же располагался склад с оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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