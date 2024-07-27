Израильская армия нанесла удар по школе в секторе Газа. В результате этого погибло 30 человек, были ранены еще свыше 100 человек. Об этом сообщила The Guardian.
«Израиль ударил по школе в Газе, погибли около 30 человек, большинство жертв — дети. Пострадали больше 100 человек», — пишет газета. Также издание Sky News отметило, что здание было полностью разрушено. Людям пришлось разбирать завалы, чтобы достать тела погибших и спасти выживших.
По данным местных властей, в школе укрывались более четырех тысяч человек, там же находился медпункт. В качестве причины удара в Израиле заявили, что били по «центру управления и контроля ХАМАС», находящегося внутри образовательного учреждения, там же располагался склад с оружием.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна будет защищаться любыми способами. Таком образом он прокомментировал удар по йеменскому порту Ходейда, который использовался для военных целей. Он также служил пунктом переброски смертоносного оружия, которое Иран поставляет хуситам, передает 360.ru.
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