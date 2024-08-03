Камала Харрис стала героем мемов в США

03 августа 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Любой желающий может сделать мем с Камалой Харрис, чтобы пропиарить альбом любимой группы, сообщил FT Фото: Official White House / Lawrence Jackson новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году В США начали распространяться мемы с вице-президентом и кандидатом в президенты Камалой Харрис, где она рекламирует альбом любимой музыкальной группы любого желающего. Об этом сообщило издание Financial Times. Веб-дизайнер из Южной Африки создал сайт под названием Kamala Holding Vinyls. Он загрузил популярную фотографию 2023 года, на которой вице-президент США выходит из магазина пластинок в Вашингтоне, держа в руках пластинку, которую она приобрела. Новость по теме Что известно о Камале Харрис, которую поддержал Байден «Теперь, благодаря махинациям интернета, новый сайт меняет любую пластинку, которую вы хотите, и может показать сияющего вице-президента, размахивающего вашим выбором для проверки», — заявило издание . По данным журнала Rolling Stone, полученным на этой неделе, результатом стала «лавина мемов». Ранее стало известно, что Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента США. Отмечается, что она набрала необходимое количество голосов. Если Харрис победит, то она станет первой женщиной президентом США, сообщает газета The Washington Post. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США начали распространяться мемы с вице-президентом и кандидатом в президенты Камалой Харрис, где она рекламирует альбом любимой музыкальной группы любого желающего. Об этом сообщило издание Financial Times. Веб-дизайнер из Южной Африки создал сайт под названием Kamala Holding Vinyls. Он загрузил популярную фотографию 2023 года, на которой вице-президент США выходит из магазина пластинок в Вашингтоне, держа в руках пластинку, которую она приобрела. «Теперь, благодаря махинациям интернета, новый сайт меняет любую пластинку, которую вы хотите, и может показать сияющего вице-президента, размахивающего вашим выбором для проверки», — заявило издание. По данным журнала Rolling Stone, полученным на этой неделе, результатом стала «лавина мемов». Ранее стало известно, что Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента США. Отмечается, что она набрала необходимое количество голосов. Если Харрис победит, то она станет первой женщиной президентом США, сообщает газета The Washington Post.