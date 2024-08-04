Экс-полковник ГРУ Квачков ушел паломничать, не дождавшись суда за критику СВО

04 августа 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Владимир Квачков в конце апреля отправился в паломничество по монастырям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков оказался под административным надзором суда до февраля 2027 года по решению Дорогомиловского суда Москвы. Однако, на момент вынесения решения, он находился в паломничестве. «Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор на срок до 19 февраля 2027 года за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым… Однако судебное решение самого Квачкова в Москве не застало… еще до подачи административного иска в суд [Квачков] отправился в паломничество по монастырям и святым местам», — сообщил адвокат Алексей Першин изданию « Коммерсант ». Квачкова ждал суд за критику СВО. Поводом стали три поста, размещенных в группе имени Владимира Квачкова в соцсети «Одноклассники» весной 2023 года. Свою вину он отрицал. Сначала он заявлял, что высказывания принадлежат не ему, и у него даже нет аккаунта в «Одноклассниках», позже сказал, что его цитаты «были вырваны из контекста». Отмечается, что экс-полковник ГРУ даже не присутствовал на процессе. По словам адвоката Першина, Квачков уже в конце апреля начал свой долгий пеший поход по российским храмам, скитам и монастырям. В июле 2023 года на Квачкова было заведено уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Позже суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за некорректные посты в соцсети «Одноклассники». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков оказался под административным надзором суда до февраля 2027 года по решению Дорогомиловского суда Москвы. Однако, на момент вынесения решения, он находился в паломничестве. «Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор на срок до 19 февраля 2027 года за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым… Однако судебное решение самого Квачкова в Москве не застало… еще до подачи административного иска в суд [Квачков] отправился в паломничество по монастырям и святым местам», — сообщил адвокат Алексей Першин изданию «Коммерсант». Квачкова ждал суд за критику СВО. Поводом стали три поста, размещенных в группе имени Владимира Квачкова в соцсети «Одноклассники» весной 2023 года. Свою вину он отрицал. Сначала он заявлял, что высказывания принадлежат не ему, и у него даже нет аккаунта в «Одноклассниках», позже сказал, что его цитаты «были вырваны из контекста». Отмечается, что экс-полковник ГРУ даже не присутствовал на процессе. По словам адвоката Першина, Квачков уже в конце апреля начал свой долгий пеший поход по российским храмам, скитам и монастырям. В июле 2023 года на Квачкова было заведено уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Позже суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за некорректные посты в соцсети «Одноклассники».