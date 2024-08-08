Офтальмоонколог рассказала, по каким симптомам можно заподозрить рак глаза

Доцент Гайнутдинова: искажение изображения является признаком рака глаза

08 августа 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Рак глаза иногда маскируется под другие болезни (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Затуманенность зрения или искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Об этом заявила доцент кафедры офтальмологии КГМУ Раушания Гайнутдинова. «Затуманенность зрения и искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Например, край стола может казаться неровным», — сообщила Гайнутдинова на пресс-конференции в «Татар-информе». Другим настораживающим симптомом должен стать конъюнктивит, который не проходит после традиционного лечения три-четыре недели. Пациентам с катарактой необходимо тщательно обследоваться на предмет онкологических заболеваний органов зрения — рак иногда маскируется под эту болезнь, добавила специалист. Офтальмологи ранее рассказали, как сохранить зрение при занятиях киберспортом. Врачи рекомендуют обращать внимание на уровень света — на стол лучше поставить дополнительную лампу. Перерыв желательно делать каждый час, а гимнастику — каждые десять минут. При сильной сухости глаз стоит использовать увлажняющие капли, пишет RT со ссылкой на слова специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Затуманенность зрения или искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Об этом заявила доцент кафедры офтальмологии КГМУ Раушания Гайнутдинова. «Затуманенность зрения и искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Например, край стола может казаться неровным», — сообщила Гайнутдинова на пресс-конференции в «Татар-информе». Другим настораживающим симптомом должен стать конъюнктивит, который не проходит после традиционного лечения три-четыре недели. Пациентам с катарактой необходимо тщательно обследоваться на предмет онкологических заболеваний органов зрения — рак иногда маскируется под эту болезнь, добавила специалист. Офтальмологи ранее рассказали, как сохранить зрение при занятиях киберспортом. Врачи рекомендуют обращать внимание на уровень света — на стол лучше поставить дополнительную лампу. Перерыв желательно делать каждый час, а гимнастику — каждые десять минут. При сильной сухости глаз стоит использовать увлажняющие капли, пишет RT со ссылкой на слова специалистов.