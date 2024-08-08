Офтальмоонколог рассказала, по каким симптомам можно заподозрить рак глаза

Доцент Гайнутдинова: искажение изображения является признаком рака глаза
© Служба новостей «URA.RU»
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Офтальмологическая поликлиника АНО «ЦКМСЧ». Магнитогорск, глаз, операция, здоровье, медицина, офтальмолог, монитор
Рак глаза иногда маскируется под другие болезни (архивное фото) Фото:

Затуманенность зрения или искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Об этом заявила доцент кафедры офтальмологии КГМУ Раушания Гайнутдинова.

«Затуманенность зрения и искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Например, край стола может казаться неровным», — сообщила Гайнутдинова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Другим настораживающим симптомом должен стать конъюнктивит, который не проходит после традиционного лечения три-четыре недели. Пациентам с катарактой необходимо тщательно обследоваться на предмет онкологических заболеваний органов зрения — рак иногда маскируется под эту болезнь, добавила специалист.

Офтальмологи ранее рассказали, как сохранить зрение при занятиях киберспортом. Врачи рекомендуют обращать внимание на уровень света — на стол лучше поставить дополнительную лампу. Перерыв желательно делать каждый час, а гимнастику — каждые десять минут. При сильной сухости глаз стоит использовать увлажняющие капли, пишет RT со ссылкой на слова специалистов.

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Затуманенность зрения или искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Об этом заявила доцент кафедры офтальмологии КГМУ Раушания Гайнутдинова. «Затуманенность зрения и искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Например, край стола может казаться неровным», — сообщила Гайнутдинова на пресс-конференции в «Татар-информе». Другим настораживающим симптомом должен стать конъюнктивит, который не проходит после традиционного лечения три-четыре недели. Пациентам с катарактой необходимо тщательно обследоваться на предмет онкологических заболеваний органов зрения — рак иногда маскируется под эту болезнь, добавила специалист. Офтальмологи ранее рассказали, как сохранить зрение при занятиях киберспортом. Врачи рекомендуют обращать внимание на уровень света — на стол лучше поставить дополнительную лампу. Перерыв желательно делать каждый час, а гимнастику — каждые десять минут. При сильной сухости глаз стоит использовать увлажняющие капли, пишет RT со ссылкой на слова специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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