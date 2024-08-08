Офтальмоонколог рассказала, по каким симптомам можно заподозрить рак глаза

Затуманенность зрения или искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Об этом заявила доцент кафедры офтальмологии КГМУ Раушания Гайнутдинова.
«Затуманенность зрения и искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Например, край стола может казаться неровным», — сообщила Гайнутдинова на пресс-конференции в «Татар-информе».
Другим настораживающим симптомом должен стать конъюнктивит, который не проходит после традиционного лечения три-четыре недели. Пациентам с катарактой необходимо тщательно обследоваться на предмет онкологических заболеваний органов зрения — рак иногда маскируется под эту болезнь, добавила специалист.
Офтальмологи ранее рассказали, как сохранить зрение при занятиях киберспортом. Врачи рекомендуют обращать внимание на уровень света — на стол лучше поставить дополнительную лампу. Перерыв желательно делать каждый час, а гимнастику — каждые десять минут. При сильной сухости глаз стоит использовать увлажняющие капли, пишет RT со ссылкой на слова специалистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.