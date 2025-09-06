Над Брянской и Белгородской областями уничтожили украинские дроны

Средства ПВО сбили по одному украинскому БПЛА над территориями Брянской и Белгородской областей
Средства ПВО сбили по одному украинскому БПЛА над территориями Брянской и Белгородской областей Фото:

Российские военные 6 сентября сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Белгородской областями. Оба БПЛА были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщает Минобороны РФ.

«С 15.30 до 20.00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По одному над территориями Брянской и Белгородской областей», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник 6 сентября атаковал территорию Белгородской области. В результате удара скончался водитель служебного автобуса.

