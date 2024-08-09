Бывшим влиятельным сотрудникам Пенсионного фонда РФ вынесли суровый приговор

Московский суд вынес приговор шестерым топ-менеджерам Пенсионного фонда РФ (ныне Соцфонд РФ) за взятку. Их приговорили от 6 до 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.
«Евгений Никитин признан виновным в совершении преступления. <…> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. <…> Получили 12 лет лишения свободы Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиадосян. Константин Янкин <…> 10 лет. Дмитрий Радченко <…> сроком лишения свободы на шесть лет», —
Кроме того, приговоренные высокопоставленные сотрудники ПФР должны уплатить штраф до 190 762 500 рублей. Им также запрещено теперь занимать государственные должности.
Ранее также сообщалось о задержаниях топ-менеджеров ПФР региональных отделений. Например, в марте этого года фигурант уголовных дел в челябинском отделении Пенсионного фонда Александр Орехов попросил выпустить его из колонии строгого режима.
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