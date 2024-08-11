На Западе признали, что Путин говорит на языке фактов

Боуз: Запад не хочет, чтобы Путина слушали, ведь он говорит на языке фактов

11 августа 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Запад решительно настроен против Путина, потому что он говорит правду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад не хочет, чтобы президента РФ Владимира Путина слушали, ведь он говорит на языке фактов. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз у себя в социальных сетях. «Теперь становится все более очевидным, почему политические элиты Европы и США решительно настроены помешать вам услышать, что он (Путин) хочет сказать. Вы можете просто-напросто согласиться с ним», — написал Боуз в соцсети X. Также Боуз опубликовал видео с выступлением Владимира Путина на Валдайском форуме, на котором президент РФ упрекал Запад в использовании ядерного оружия в 1945 году, когда США скинули ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Путин отметил на выступлении, что это действие со стороны Запада было бессмысленным с военной точки зрения. Ранее сообщалось, что во время церемонии, проходившей в Мемориальном парке мира и посвященной годовщине атомной бомбардировки, Япония предпочла замалчивать участие США в трагедии. Путин на Валдайском форуме затронул эту тему, указывая на то, что запад и остальные не хотят верить в правду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад не хочет, чтобы президента РФ Владимира Путина слушали, ведь он говорит на языке фактов. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз у себя в социальных сетях. «Теперь становится все более очевидным, почему политические элиты Европы и США решительно настроены помешать вам услышать, что он (Путин) хочет сказать. Вы можете просто-напросто согласиться с ним», — написал Боуз в соцсети X. Также Боуз опубликовал видео с выступлением Владимира Путина на Валдайском форуме, на котором президент РФ упрекал Запад в использовании ядерного оружия в 1945 году, когда США скинули ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Путин отметил на выступлении, что это действие со стороны Запада было бессмысленным с военной точки зрения. Ранее сообщалось, что во время церемонии, проходившей в Мемориальном парке мира и посвященной годовщине атомной бомбардировки, Япония предпочла замалчивать участие США в трагедии. Путин на Валдайском форуме затронул эту тему, указывая на то, что запад и остальные не хотят верить в правду.