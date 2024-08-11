На Западе признали, что Путин говорит на языке фактов

Боуз: Запад не хочет, чтобы Путина слушали, ведь он говорит на языке фактов
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Запад решительно настроен против Путина, потому что он говорит правду Фото:

Запад не хочет, чтобы президента РФ Владимира Путина слушали, ведь он говорит на языке фактов. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз у себя в социальных сетях.

«Теперь становится все более очевидным, почему политические элиты Европы и США решительно настроены помешать вам услышать, что он (Путин) хочет сказать. Вы можете просто-напросто согласиться с ним», — написал Боуз в соцсети X.

Также Боуз опубликовал видео с выступлением Владимира Путина на Валдайском форуме, на котором президент РФ упрекал Запад в использовании ядерного оружия в 1945 году, когда США скинули ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Путин отметил на выступлении, что это действие со стороны Запада было бессмысленным с военной точки зрения.

Ранее сообщалось, что во время церемонии, проходившей в Мемориальном парке мира и посвященной годовщине атомной бомбардировки, Япония предпочла замалчивать участие США в трагедии. Путин на Валдайском форуме затронул эту тему, указывая на то, что запад и остальные не хотят верить в правду.

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Запад не хочет, чтобы президента РФ Владимира Путина слушали, ведь он говорит на языке фактов. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз у себя в социальных сетях. «Теперь становится все более очевидным, почему политические элиты Европы и США решительно настроены помешать вам услышать, что он (Путин) хочет сказать. Вы можете просто-напросто согласиться с ним», — написал Боуз в соцсети X. Также Боуз опубликовал видео с выступлением Владимира Путина на Валдайском форуме, на котором президент РФ упрекал Запад в использовании ядерного оружия в 1945 году, когда США скинули ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Путин отметил на выступлении, что это действие со стороны Запада было бессмысленным с военной точки зрения. Ранее сообщалось, что во время церемонии, проходившей в Мемориальном парке мира и посвященной годовщине атомной бомбардировки, Япония предпочла замалчивать участие США в трагедии. Путин на Валдайском форуме затронул эту тему, указывая на то, что запад и остальные не хотят верить в правду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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