Трамп признал превосходство Путина в одной из ситуаций

Ранее президент США похвастался этой же фотографией перед журналистами
Ранее президент США похвастался этой же фотографией перед журналистами

Президент США Дональд Трамп признал, что его коллега Владимир Путин на совместной фотографии с Аляски получился лучше него. Об этом Трамп рассказал журналистом в Овальном кабинете Белого дома.

"Я думаю, это хорошая его фотография и нормальная моя. Но его — хорошая", — передает слова американского лидера Fox News. 

Ранее Трамп похватстался совместной фотографией с Путиным, сделанной во время недавнего саммита на Аляске. Лидер США также допустил возможность визита Путина на чемпионат мира по футболу в США.

