Трамп признал превосходство Путина в одной из ситуаций

Ранее президент США похвастался этой же фотографией перед журналистами
Президент США Дональд Трамп признал, что его коллега Владимир Путин на совместной фотографии с Аляски получился лучше него. Об этом Трамп рассказал журналистом в Овальном кабинете Белого дома.
"Я думаю, это хорошая его фотография и нормальная моя. Но его — хорошая", — передает слова американского лидера Fox News.
Ранее Трамп похватстался совместной фотографией с Путиным, сделанной во время недавнего саммита на Аляске. Лидер США также допустил возможность визита Путина на чемпионат мира по футболу в США.
