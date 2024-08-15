Два жителя Курской области ранены обломками украинской ракеты

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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, лечение, здоровье, медицина, больница, реанимация, пациент, больничная койка
Пострадавшим оказывается помощь (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Два жителя Льгова Курской области пострадали в результате падения обломков украинской ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, ракета была сбита над городом силами ПВО. «Два жителя получили ранения после падения обломков», — сообщил он в своем telegram-канале. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу, ти оказывается помощь.

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Два жителя Льгова Курской области пострадали в результате падения обломков украинской ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, ракета была сбита над городом силами ПВО. «Два жителя получили ранения после падения обломков», — сообщил он в своем telegram-канале. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу, ти оказывается помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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