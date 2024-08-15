Два жителя Курской области ранены обломками украинской ракеты

Пострадавшим оказывается помощь (фото из архива)
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Два жителя Льгова Курской области пострадали в результате падения обломков украинской ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, ракета была сбита над городом силами ПВО. «Два жителя получили ранения после падения обломков», — сообщил он в своем
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