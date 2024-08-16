СБУ заявила, что поймала малолетних «шпионов» российской разведки

В Одессе и Николаеве задержали шесть подростков, которые якобы жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы «по заказу России». Такое заявление сделала Служба безопасности Украины (СБУ).
«[Подростки], по версии украинской спецслужбы, жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы на юге Украины „по заказу России“», — сообщает РБК, ссылаясь на заявление СБУ.
Отмечается, что всего в Одессе и Николаеве были задержаны шесть подростков, при этом самому молодому из них 13 лет. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее в СБУ сообщили о задержании в Ивано-Франковской области двух подростков, подозреваемых в поджогах автомобилей военных. Отмечалось, что они подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине, передает RT.
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