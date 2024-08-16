СБУ заявила, что поймала малолетних «шпионов» российской разведки

СБУ задержала шесть подростков, якобы работавших «по заказу России»
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СБУ задержала шесть подростков, которые якобы выполняли задания "по заказу России"
СБУ задержала шесть подростков, которые якобы выполняли задания "по заказу России" Фото:

В Одессе и Николаеве задержали шесть подростков, которые якобы жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы «по заказу России». Такое заявление сделала Служба безопасности Украины (СБУ). 

«[Подростки], по версии украинской спецслужбы, жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы на юге Украины „по заказу России“», — сообщает РБК, ссылаясь на заявление СБУ. 

Отмечается, что всего в Одессе и Николаеве были задержаны шесть подростков, при этом самому молодому из них 13 лет. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. 

Ранее в СБУ сообщили о задержании в Ивано-Франковской области двух подростков, подозреваемых в поджогах автомобилей военных. Отмечалось, что они подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине, передает RT

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В Одессе и Николаеве задержали шесть подростков, которые якобы жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы «по заказу России». Такое заявление сделала Служба безопасности Украины (СБУ).  «[Подростки], по версии украинской спецслужбы, жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы на юге Украины „по заказу России“», — сообщает РБК, ссылаясь на заявление СБУ.  Отмечается, что всего в Одессе и Николаеве были задержаны шесть подростков, при этом самому молодому из них 13 лет. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.  Ранее в СБУ сообщили о задержании в Ивано-Франковской области двух подростков, подозреваемых в поджогах автомобилей военных. Отмечалось, что они подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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