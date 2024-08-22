Путин с Кораном вызвал фурор на Ближнем Востоке: реакция соцсетей на визит главы в Чечню

Видео Путина с Кораном вызвало фурор на Ближнем Востоке и соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин посетил Чечню, а видео, на котором он держит Коран стало популярно в соцсетях
Владимир Путин посетил Чечню, а видео, на котором он держит Коран стало популярно в соцсетях Фото:

Президент России Владимир Путин вечером 20 августа совершил визит в Чеченскую Республику. В ходе поездки главу государства встречал лидер региона Рамзан Кадыров, который позже опубликовал видео, где глава страны держит Коран. Кадры с российским лидером вызвали интерес ведущих телеканалов и изданий Ближнего Востока, включая Турцию, Тунис, Египет, Сирию и ОАЭ. Видео быстро стало популярным в социальных сетях и на видеохостингах, таких как YouTube. Как в интернете отреагировали на визит Путина в Чечню — в материале URA.RU.

Пользователи социальных сетей и YouTube из Турции выразили свое восхищение поступком Путина и и зауважали российского лидера за проявленное почтение к исламской святыне. Согласно комментариям под видео с президентов РФ, выложенным турецким СМИ Haberler в замедляемом в России видеохостинге, граждане страны одобряют такой жест главы государства.

«Путин, я тебя уважаю», — написал под видео один из пользователей. Некоторые пользователи поблагодарили Российского президента за уважение к исламу и его святые — Корану и отметили его добросовестность: «Я очень много следил за Путиным, он очень добросовестный. Я виду, что он очень благосклонно относится к исламским странам, я думаю он очень хороший лидер», — поделился пользователь ahmetkeskin8482.

Пользователи YouTube также посчитали главу РФ порядочным или даже милым человеком. «Путин милый», — отметил пользователь Haktan-m9d. «Путин порядочный человек, он идеальный лидер, русским очень повезло», — считает пользователь с ником Zayiflayankadin. 

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Президент России Владимир Путин вечером 20 августа совершил визит в Чеченскую Республику. В ходе поездки главу государства встречал лидер региона Рамзан Кадыров, который позже опубликовал видео, где глава страны держит Коран. Кадры с российским лидером вызвали интерес ведущих телеканалов и изданий Ближнего Востока, включая Турцию, Тунис, Египет, Сирию и ОАЭ. Видео быстро стало популярным в социальных сетях и на видеохостингах, таких как YouTube. Как в интернете отреагировали на визит Путина в Чечню — в материале URA.RU. Пользователи социальных сетей и YouTube из Турции выразили свое восхищение поступком Путина и и зауважали российского лидера за проявленное почтение к исламской святыне. Согласно комментариям под видео с президентов РФ, выложенным турецким СМИ Haberler в замедляемом в России видеохостинге, граждане страны одобряют такой жест главы государства. «Путин, я тебя уважаю», — написал под видео один из пользователей. Некоторые пользователи поблагодарили Российского президента за уважение к исламу и его святые — Корану и отметили его добросовестность: «Я очень много следил за Путиным, он очень добросовестный. Я виду, что он очень благосклонно относится к исламским странам, я думаю он очень хороший лидер», — поделился пользователь ahmetkeskin8482. Пользователи YouTube также посчитали главу РФ порядочным или даже милым человеком. «Путин милый», — отметил пользователь Haktan-m9d. «Путин порядочный человек, он идеальный лидер, русским очень повезло», — считает пользователь с ником Zayiflayankadin. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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