Зарезавший россиянку американец систематически избивал ее

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Американец Джаред Александр Чопелас зарезал свою девушку за 1,5 месяца до свадьбы, а до этого - долгое время избивал, сообщили в telegram-каналах
Американец Джаред Александр Чопелас зарезал свою девушку за 1,5 месяца до свадьбы, а до этого - долгое время избивал, сообщили в telegram-каналах Фото:

В Одинцово американец Джаред Александр Чопелас зарезал свою невесту Елену за 1,5 месяца до свадьбы. До этого он систематически ее избивал. Об этом заявили в telegram-каналах. 

«Американец, зарезавший россиянку в Подмосковье, ранее неоднократно избивал девушку. Айтишник зверски убил свою невесту за полтора месяца до свадьбы», — сообщили в telegram-канале SHOT. 

Чопеласу 32 года, он является гражданином США. Работал айтишником. Пара познакомилась в одинцовском ресторане, где Елена работала администратором. Американец и россиянка начали встречаться и спустя время назначили свадьбу. Она должна была состояться 8 октября.

По данным telegram-канала, Чопелас не раз поднимал на Елену руку. Однажды она ушла от него, однако затем, поверив на уговоры и заверения, вернулась.

В telegram-канале сообщили, что 22 августа американец рассердился на Елену из-за ее сомнений в будущем браке. Чопелас сначала долго кричал на Елену, а затем ударил восемь раз ножом в грудь. На вызов соседей приехала полиция, однако девушку спасти не удалось.

Тело 30-летней девушки нашли в подъезде. На трупе были множественные колото-резаные раны. После случившегося Чопелас пытался скрыться в Турции, но его задержали. Эту информацию передает 360.ru.

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В Одинцово американец Джаред Александр Чопелас зарезал свою невесту Елену за 1,5 месяца до свадьбы. До этого он систематически ее избивал. Об этом заявили в telegram-каналах.  «Американец, зарезавший россиянку в Подмосковье, ранее неоднократно избивал девушку. Айтишник зверски убил свою невесту за полтора месяца до свадьбы», — сообщили в telegram-канале SHOT.  Чопеласу 32 года, он является гражданином США. Работал айтишником. Пара познакомилась в одинцовском ресторане, где Елена работала администратором. Американец и россиянка начали встречаться и спустя время назначили свадьбу. Она должна была состояться 8 октября. По данным telegram-канала, Чопелас не раз поднимал на Елену руку. Однажды она ушла от него, однако затем, поверив на уговоры и заверения, вернулась. В telegram-канале сообщили, что 22 августа американец рассердился на Елену из-за ее сомнений в будущем браке. Чопелас сначала долго кричал на Елену, а затем ударил восемь раз ножом в грудь. На вызов соседей приехала полиция, однако девушку спасти не удалось. Тело 30-летней девушки нашли в подъезде. На трупе были множественные колото-резаные раны. После случившегося Чопелас пытался скрыться в Турции, но его задержали. Эту информацию передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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