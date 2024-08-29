Посольство Мексики подтвердило гибель своего соотечественника на Украине

29 августа 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

В зоне СВО был ликвидирован мексиканский наемник, факт гибели подтвердили в посольстве (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Посольство Мексики в Киеве подтвердило факт гибели своего соотечественника на Украине. При этом ведомством отмечается, что погибший не состоял в мексиканских вооруженных силах. «Диппредставительство [Мексики на Украине] подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы. <…> Подтверждено, что он не входил в состав мексиканских вооруженных сил», — отмечается в заявлении МИД Мексики. Сообщение опубликовано на официальном сайте. В посольстве пообещали оказать содействие семье погибшего. Ранее военкор Борис Рожин писал, что на Украину прибыл боевик Карлос Мендоса. Спустя месяц с момента появления в зоне СВО он был убит российскими солдатами, уточнил Рожин. Неоднократно сообщалось, что в украинском конфликте на стороне ВСУ принимают участие иностранные наемники. Представители чеченского батальона «Ахмат» уточняли, что наемники также принимают участие во вторжении в Курскую область. Накануне, например, были ликвидированы иностранные боевики из Польши и ФРГ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посольство Мексики в Киеве подтвердило факт гибели своего соотечественника на Украине. При этом ведомством отмечается, что погибший не состоял в мексиканских вооруженных силах. «Диппредставительство [Мексики на Украине] подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы. <…> Подтверждено, что он не входил в состав мексиканских вооруженных сил», — отмечается в заявлении МИД Мексики. Сообщение опубликовано на официальном сайте. В посольстве пообещали оказать содействие семье погибшего. Ранее военкор Борис Рожин писал, что на Украину прибыл боевик Карлос Мендоса. Спустя месяц с момента появления в зоне СВО он был убит российскими солдатами, уточнил Рожин. Неоднократно сообщалось, что в украинском конфликте на стороне ВСУ принимают участие иностранные наемники. Представители чеченского батальона «Ахмат» уточняли, что наемники также принимают участие во вторжении в Курскую область. Накануне, например, были ликвидированы иностранные боевики из Польши и ФРГ.