Посольство Мексики подтвердило гибель своего соотечественника на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, гранатомет, рпг, штурм, всу, чвк, наемник, штурмовик, stock
В зоне СВО был ликвидирован мексиканский наемник, факт гибели подтвердили в посольстве (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Посольство Мексики в Киеве подтвердило факт гибели своего соотечественника на Украине. При этом ведомством отмечается, что погибший не состоял в мексиканских вооруженных силах.

«Диппредставительство [Мексики на Украине] подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы. <…> Подтверждено, что он не входил в состав мексиканских вооруженных сил», — отмечается в заявлении МИД Мексики. Сообщение опубликовано на официальном сайте. В посольстве пообещали оказать содействие семье погибшего.

Ранее военкор Борис Рожин писал, что на Украину прибыл боевик Карлос Мендоса. Спустя месяц с момента появления в зоне СВО он был убит российскими солдатами, уточнил Рожин. Неоднократно сообщалось, что в украинском конфликте на стороне ВСУ принимают участие иностранные наемники. Представители чеченского батальона «Ахмат» уточняли, что наемники также принимают участие во вторжении в Курскую область. Накануне, например, были ликвидированы иностранные боевики из Польши и ФРГ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство Мексики в Киеве подтвердило факт гибели своего соотечественника на Украине. При этом ведомством отмечается, что погибший не состоял в мексиканских вооруженных силах. «Диппредставительство [Мексики на Украине] подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы. <…> Подтверждено, что он не входил в состав мексиканских вооруженных сил», — отмечается в заявлении МИД Мексики. Сообщение опубликовано на официальном сайте. В посольстве пообещали оказать содействие семье погибшего. Ранее военкор Борис Рожин писал, что на Украину прибыл боевик Карлос Мендоса. Спустя месяц с момента появления в зоне СВО он был убит российскими солдатами, уточнил Рожин. Неоднократно сообщалось, что в украинском конфликте на стороне ВСУ принимают участие иностранные наемники. Представители чеченского батальона «Ахмат» уточняли, что наемники также принимают участие во вторжении в Курскую область. Накануне, например, были ликвидированы иностранные боевики из Польши и ФРГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...