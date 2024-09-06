МВД уточнило новые требования для аптечек в автомобиле

МВД России разработало новые требования к автомобильным аптечкам, предназначенным для оказания первой помощи при ДТП. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить прилагаемые требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях», — указано в тексте проекта приказа. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года и будут действовать в течение шести лет.
Согласно проекту приказа, аптечка должна находиться в таком месте автомобиля, которое обеспечит легкий доступ к ней без создания помех для управления транспортным средством. Также владельцы транспортных средств должны регулярно следить за комплектацией аптечек, их пополнением и сроками годности содержащихся в них медицинских изделий.
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