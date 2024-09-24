Следователи показали видео из магазина, где отравившаяся семья покупала пельмени

Следственный комитет показал видео с камер наблюдения магазина, где отравившаяся семья покупала пельмени. В том же месте они купили куриное мясо.
«Следствием осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения из магазина, где женщиной приобретались продукты питания, в том числе пельмени и куриное мясо», — говорится в подписи к видео, которое было опубликовано в telegram-канале СК. На кадрах виден момент покупки продуктов.
Ранее стало известно, что семья из Красноярского края отравилась после ужина пельменями и курицей, которые были куплены в местном магазине. В результате происшествия скончались четверо детей. Региональный Минздрав сообщил, что родители находятся в удовлетворительном состоянии, передает Vse42.ru.
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