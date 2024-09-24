Следователи показали видео из магазина, где отравившаяся семья покупала пельмени

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Следствие показало кадры покупки продуктов, отравившейся семьей в Красноярском крае
Следствие показало кадры покупки продуктов, отравившейся семьей в Красноярском крае Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Следственный комитет показал видео с камер наблюдения магазина, где отравившаяся семья покупала пельмени. В том же месте они купили куриное мясо.

«Следствием осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения из магазина, где женщиной приобретались продукты питания, в том числе пельмени и куриное мясо», — говорится в подписи к видео, которое было опубликовано в telegram-канале СК. На кадрах виден момент покупки продуктов.

Ранее стало известно, что семья из Красноярского края отравилась после ужина пельменями и курицей, которые были куплены в местном магазине. В результате происшествия скончались четверо детей. Региональный Минздрав сообщил, что родители находятся в удовлетворительном состоянии, передает Vse42.ru

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Следственный комитет показал видео с камер наблюдения магазина, где отравившаяся семья покупала пельмени. В том же месте они купили куриное мясо. «Следствием осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения из магазина, где женщиной приобретались продукты питания, в том числе пельмени и куриное мясо», — говорится в подписи к видео, которое было опубликовано в telegram-канале СК. На кадрах виден момент покупки продуктов. Ранее стало известно, что семья из Красноярского края отравилась после ужина пельменями и курицей, которые были куплены в местном магазине. В результате происшествия скончались четверо детей. Региональный Минздрав сообщил, что родители находятся в удовлетворительном состоянии, передает Vse42.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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