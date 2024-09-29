ВСУ атаковали подстанцию Запорожской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" ЗАЭС в Энергодаре
ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" ЗАЭС в Энергодаре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трансформатор подстанции «Радуга» был уничтожен в результате прямого попадания артиллерийского снаряда Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает администрация Запорожской АЭС.

«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции „Радуга“», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЗАЭС. Уточняется, что пострадавших не обнаружено.

Подчеркивается, что данная атака является очередным террористическим актом, который направлен на нарушение стабильной обстановки в Энергодаре. По мнению руководства ЗАЭС, такие действия могут поставить под угрозу объекты жизнеобеспечения города.

Ситуация с электроснабжением в Энергодаре в настоящее время находится под контролем, город обеспечен электроэнергией. На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене, Михаил Ульянов, высказался по поводу возможных инцидентов на Запорожской АЭС. Он отметил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси получит доказательства использования дронов ВСУ в случае совершения последними ошибки. На текущий момент, согласно его словам, подтверждение атак беспилотниками со стороны Украины невозможно из-за их «непонятной траектории полета».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трансформатор подстанции «Радуга» был уничтожен в результате прямого попадания артиллерийского снаряда Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает администрация Запорожской АЭС. «Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции „Радуга“», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЗАЭС. Уточняется, что пострадавших не обнаружено. Подчеркивается, что данная атака является очередным террористическим актом, который направлен на нарушение стабильной обстановки в Энергодаре. По мнению руководства ЗАЭС, такие действия могут поставить под угрозу объекты жизнеобеспечения города. Ситуация с электроснабжением в Энергодаре в настоящее время находится под контролем, город обеспечен электроэнергией. На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты. Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене, Михаил Ульянов, высказался по поводу возможных инцидентов на Запорожской АЭС. Он отметил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси получит доказательства использования дронов ВСУ в случае совершения последними ошибки. На текущий момент, согласно его словам, подтверждение атак беспилотниками со стороны Украины невозможно из-за их «непонятной траектории полета».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...