ВСУ атаковали подстанцию Запорожской АЭС

Трансформатор подстанции «Радуга» был уничтожен в результате прямого попадания артиллерийского снаряда Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает администрация Запорожской АЭС.
«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции „Радуга“», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЗАЭС. Уточняется, что пострадавших не обнаружено.
Подчеркивается, что данная атака является очередным террористическим актом, который направлен на нарушение стабильной обстановки в Энергодаре. По мнению руководства ЗАЭС, такие действия могут поставить под угрозу объекты жизнеобеспечения города.
Ситуация с электроснабжением в Энергодаре в настоящее время находится под контролем, город обеспечен электроэнергией. На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене, Михаил Ульянов, высказался по поводу возможных инцидентов на Запорожской АЭС. Он отметил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси получит доказательства использования дронов ВСУ в случае совершения последними ошибки. На текущий момент, согласно его словам, подтверждение атак беспилотниками со стороны Украины невозможно из-за их «непонятной траектории полета».
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