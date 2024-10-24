Эксперты ВШЭ заявили о «новой реальности» российской экономики

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Восстановительные темпы российские экономики исчерпаны, заявили эксперты
Восстановительные темпы российские экономики исчерпаны, заявили эксперты Фото:

В российской экономике после кризиса 2022 года наметилась «новая реальность». Она отличается уменьшением добычи полезных ископаемых и увеличением объемов обрабатывающего сектора. Такое мнение выразили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

«В экономике России сформировалась „новая реальность“. Эта посткризисная структура характеризуется снижением объемов добычи ископаемых и ростом обрабатывающего производства», — передает мнение экспертов ВШЭ РБК. Там добавили, что восстановительные темпы экономики исчерпаны, а рост ВВП в 2023 году составил 3,6%, с прогнозом 3,9% на 2024 год, но возможным снижением до 2,5% в 2025 году.

Другие экономисты предупреждают, что назвать эту «реальность» стабильной еще рано, и текущие изменения могут быть временными. Восстановление экономики завершилось, а новыми факторами роста стали потребности от оборонной отрасли и жилищное строительство. Суммарно, новая экономическая структура стала основой для прогноза социально-экономического развития страны, заключили эксперты.

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В российской экономике после кризиса 2022 года наметилась «новая реальность». Она отличается уменьшением добычи полезных ископаемых и увеличением объемов обрабатывающего сектора. Такое мнение выразили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). «В экономике России сформировалась „новая реальность“. Эта посткризисная структура характеризуется снижением объемов добычи ископаемых и ростом обрабатывающего производства», — передает мнение экспертов ВШЭ РБК. Там добавили, что восстановительные темпы экономики исчерпаны, а рост ВВП в 2023 году составил 3,6%, с прогнозом 3,9% на 2024 год, но возможным снижением до 2,5% в 2025 году. Другие экономисты предупреждают, что назвать эту «реальность» стабильной еще рано, и текущие изменения могут быть временными. Восстановление экономики завершилось, а новыми факторами роста стали потребности от оборонной отрасли и жилищное строительство. Суммарно, новая экономическая структура стала основой для прогноза социально-экономического развития страны, заключили эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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