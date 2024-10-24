Эксперты ВШЭ заявили о «новой реальности» российской экономики

В российской экономике после кризиса 2022 года наметилась «новая реальность». Она отличается уменьшением добычи полезных ископаемых и увеличением объемов обрабатывающего сектора. Такое мнение выразили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).
«В экономике России сформировалась „новая реальность“. Эта посткризисная структура характеризуется снижением объемов добычи ископаемых и ростом обрабатывающего производства», — передает мнение экспертов ВШЭ РБК. Там добавили, что восстановительные темпы экономики исчерпаны, а рост ВВП в 2023 году составил 3,6%, с прогнозом 3,9% на 2024 год, но возможным снижением до 2,5% в 2025 году.
Другие экономисты предупреждают, что назвать эту «реальность» стабильной еще рано, и текущие изменения могут быть временными. Восстановление экономики завершилось, а новыми факторами роста стали потребности от оборонной отрасли и жилищное строительство. Суммарно, новая экономическая структура стала основой для прогноза социально-экономического развития страны, заключили эксперты.
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