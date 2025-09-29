Американские военные учебные центры используют строгие методы формирования бойцов, включая жесткие ограничения на личные вещи и постепенное подавление индивидуальности. О специфике подготовки новобранцев в армии США рассказал военный корреспондент Александр Сладков в интервью актеру Вячеславу Манучарову.
«Все постепенно: изучение символов, изучение песен про армию. Одновременно изучение запретных предметов, которые нельзя. Например, [нельзя иметь] фотографии родственников. Приравнивается к порнографии», — отметил военкор в беседе с Манучаровым. Интервью размещено на Rutube. По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы полностью перестроить сознание новобранца и подготовить его к службе.
Журналист уточнил, что жил в американских военных училищах и центрах подготовки резервистов, где лично наблюдал, как будущих бойцов «ломают об колено» и воспитывают дисциплину. В ходе обучения у новобранцев стараются развивать нужные для службы инстинкты, а личные качества и амбиции — подавлять. В частности, особое внимание уделяется устранению чувства собственной исключительности.
Ранее Александр Сладков высказывался по вопросам освещения деятельности российских военных. Он критиковал практику проведения интервью с бойцами СВО на Украине с закрытыми лицами, считая, что военнослужащие должны открыто говорить о своем опыте без использования масок. При это он считает, что вернувшихся из плена участников специальной военной операции не стоит делать героями.
