В Москве задержали организатора ЛГБТ*-туров

В Москве был задержан 48-летний директор туристического клуба «Мен тревел», который обвиняется в организации ЛГБТ*-путешествий (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории страны) по России и за границу. По версии следствия, россиянин создал клуб специально для мужчин и организовывал платные туры. Против него возбуждено уголовное дело.
«48-летний Андрей К . основал туристический клуб для мужчин и за деньги организовывал [поездки]. Первые трипы для мужчин он провел в марте», — сообщил Life. После увеличения числа желающих приобрести тур владелец «Мен Тревела» провел еще несколько поездок по России и за рубежом.
Задержание Андрея К . произошло накануне новогодних праздников. В результате чего одно из запланированных путешествий в Египет было отменено. Помимо основной деятельности, россиянин также работал видеооператором на различных торжествах. Следствие продолжает расследование дела, обвиняя его в организации деятельности экстремистской организации.
*ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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