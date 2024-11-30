В Москве задержали организатора ЛГБТ*-туров

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Из-за организации ЛГБТ*-путешествий по России и за границу задержан директора туристического клуба
Из-за организации ЛГБТ*-путешествий по России и за границу задержан директора туристического клуба Фото:

В Москве был задержан 48-летний директор туристического клуба «Мен тревел», который обвиняется в организации ЛГБТ*-путешествий (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории страны) по России и за границу. По версии следствия, россиянин создал клуб специально для мужчин и организовывал платные туры. Против него возбуждено уголовное дело.

«48-летний Андрей К . основал туристический клуб для мужчин и за деньги организовывал [поездки]. Первые трипы для мужчин он провел в марте», — сообщил Life. После увеличения числа желающих приобрести тур владелец «Мен Тревела» провел еще несколько поездок по России и за рубежом.

Задержание Андрея К . произошло накануне новогодних праздников. В результате чего одно из запланированных путешествий в Египет было отменено. Помимо основной деятельности, россиянин также работал видеооператором на различных торжествах. Следствие продолжает расследование дела, обвиняя его в организации деятельности экстремистской организации.

*ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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В Москве был задержан 48-летний директор туристического клуба «Мен тревел», который обвиняется в организации ЛГБТ*-путешествий (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории страны) по России и за границу. По версии следствия, россиянин создал клуб специально для мужчин и организовывал платные туры. Против него возбуждено уголовное дело. «48-летний Андрей К . основал туристический клуб для мужчин и за деньги организовывал [поездки]. Первые трипы для мужчин он провел в марте», — сообщил Life. После увеличения числа желающих приобрести тур владелец «Мен Тревела» провел еще несколько поездок по России и за рубежом. Задержание Андрея К . произошло накануне новогодних праздников. В результате чего одно из запланированных путешествий в Египет было отменено. Помимо основной деятельности, россиянин также работал видеооператором на различных торжествах. Следствие продолжает расследование дела, обвиняя его в организации деятельности экстремистской организации. *ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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