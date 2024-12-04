В России резко выросла инфляция

04 декабря 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

В России отметили рост инфляции Фото: Анна Майорова © URA.RU Минэкономразвития РФ опубликовало доклад «О текущей ценовой ситуации». Согласно ему, в России за неделю инфляция возросла почти на 0,5 процента. Об этом сообщает Росстат. «За неделю с 26 ноября по 2 декабря 2024 года потребительская инфляция составила 0,50%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,68%: на плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 3,57%, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,43%», — следует из доклада министерства. Там также отмечается рост цен на ряд товаров в России. В частности, на плодоовощную продукцию. При этом в ведомстве уточнили, что снижение темпов ценового роста продолжается. Российский президент Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил о необходимости борьбы с высокой инфляцией. По его словам, для этого необходимы скоординированные действия Центробанка и правительства. До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что в правительстве работают над устойчивостью экономического роста. Она также намекнула на вероятность очередного повышения ключевой ставки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минэкономразвития РФ опубликовало доклад «О текущей ценовой ситуации». Согласно ему, в России за неделю инфляция возросла почти на 0,5 процента. Об этом сообщает Росстат. «За неделю с 26 ноября по 2 декабря 2024 года потребительская инфляция составила 0,50%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,68%: на плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 3,57%, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,43%», — следует из доклада министерства. Там также отмечается рост цен на ряд товаров в России. В частности, на плодоовощную продукцию. При этом в ведомстве уточнили, что снижение темпов ценового роста продолжается. Российский президент Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил о необходимости борьбы с высокой инфляцией. По его словам, для этого необходимы скоординированные действия Центробанка и правительства. До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что в правительстве работают над устойчивостью экономического роста. Она также намекнула на вероятность очередного повышения ключевой ставки.