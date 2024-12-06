Стала известна возможная причина конфликта в школе Краснодара

Вероятной причиной нападения подростка с ножом в школе Краснодара мог стать конфликт, вспыхнувший из-за девочки. Двое пострадавших учеников, являющиеся родными братьями, пытались заступиться за нее.
«Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода. Из-за этого возник конфликт», — уточнило РИА Новости со ссылкой на источник в правооохранительных органах.
Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Российский в Краснодаре в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. В результате конфликта двое учеников получили колото-резаные ранения. Позднее стало известно, что госпитализировали четырех детей. Спустя время их оперативно выписали из больницы и теперь они находятся на амбулаторном лечении.
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