Стала известна возможная причина конфликта в школе Краснодара

Конфликт в школе Краснодара оказался связан с девочкой

07 декабря 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Конфликт в школе Краснодара вспыхнул из-за девочки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вероятной причиной нападения подростка с ножом в школе Краснодара мог стать конфликт, вспыхнувший из-за девочки. Двое пострадавших учеников, являющиеся родными братьями, пытались заступиться за нее. «Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода. Из-за этого возник конфликт», — уточнило РИА Новости со ссылкой на источник в правооохранительных органах. Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Российский в Краснодаре в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. В результате конфликта двое учеников получили колото-резаные ранения. Позднее стало известно, что госпитализировали четырех детей. Спустя время их оперативно выписали из больницы и теперь они находятся на амбулаторном лечении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вероятной причиной нападения подростка с ножом в школе Краснодара мог стать конфликт, вспыхнувший из-за девочки. Двое пострадавших учеников, являющиеся родными братьями, пытались заступиться за нее. «Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода. Из-за этого возник конфликт», — уточнило РИА Новости со ссылкой на источник в правооохранительных органах. Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Российский в Краснодаре в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. В результате конфликта двое учеников получили колото-резаные ранения. Позднее стало известно, что госпитализировали четырех детей. Спустя время их оперативно выписали из больницы и теперь они находятся на амбулаторном лечении.