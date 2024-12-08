Появились кадры роскошных автомобилей из гаража Башара Асада

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Сирийские боевики при взятии дворца президента страны Башара Асада обнаружили большое количество роскошных автомобилей (фото из архива)
Сирийские боевики при взятии дворца президента страны Башара Асада обнаружили большое количество роскошных автомобилей (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Боевики в Сирии захватили резиденцию президента Башара Асада в Дамаске и обнаружили в его гараже коллекцию роскошных автомобилей. В интернете опубликовали соответствующие видеоматериалы.

«Те, кто вошел в гараж Асада, столкнулись со множеством роскошных автомобилей, ... [которые] были конфискованы оппозиционными силами. [Они увидели] гараж, где рядами стояли Ferrari, Audi, Mercedes», — сообщает Ensonhaber. По данным издания, сирийские боевики испытали шок от обнаруженного количества и роскоши автомобилей.

В ночь на 8 декабря в результате десятидневных боевых столкновений, начавшихся в северо-западной провинции Идлиб, повстанческие силы Сирии установили контроль над Дамаском. Президент Сирии Башар Асад был вынужден срочно покинуть столицу. Антиправительственные силы захватили президентский дворец в столице страны. Зал приемов в здании был подожжен. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.

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Боевики в Сирии захватили резиденцию президента Башара Асада в Дамаске и обнаружили в его гараже коллекцию роскошных автомобилей. В интернете опубликовали соответствующие видеоматериалы. «Те, кто вошел в гараж Асада, столкнулись со множеством роскошных автомобилей, ... [которые] были конфискованы оппозиционными силами. [Они увидели] гараж, где рядами стояли Ferrari, Audi, Mercedes», — сообщает Ensonhaber. По данным издания, сирийские боевики испытали шок от обнаруженного количества и роскоши автомобилей. В ночь на 8 декабря в результате десятидневных боевых столкновений, начавшихся в северо-западной провинции Идлиб, повстанческие силы Сирии установили контроль над Дамаском. Президент Сирии Башар Асад был вынужден срочно покинуть столицу. Антиправительственные силы захватили президентский дворец в столице страны. Зал приемов в здании был подожжен. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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