Появились кадры роскошных автомобилей из гаража Башара Асада

Боевики в Сирии захватили резиденцию президента Башара Асада в Дамаске и обнаружили в его гараже коллекцию роскошных автомобилей. В интернете опубликовали соответствующие видеоматериалы.
«Те, кто вошел в гараж Асада, столкнулись со множеством роскошных автомобилей, ... [которые] были конфискованы оппозиционными силами. [Они увидели] гараж, где рядами стояли Ferrari, Audi, Mercedes», — сообщает Ensonhaber. По данным издания, сирийские боевики испытали шок от обнаруженного количества и роскоши автомобилей.
В ночь на 8 декабря в результате десятидневных боевых столкновений, начавшихся в северо-западной провинции Идлиб, повстанческие силы Сирии установили контроль над Дамаском. Президент Сирии Башар Асад был вынужден срочно покинуть столицу. Антиправительственные силы захватили президентский дворец в столице страны. Зал приемов в здании был подожжен. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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