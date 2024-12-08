В Дамаске загорелся президентский дворец Асада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Дамаске горит президентский дворец (фото из архива)
В Дамаске горит президентский дворец (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Зал приемов президентского дворца в Дамаске, захваченный антиправительственными силами, охвачен огнем. Также сообщается о массовых актах разграбления в правительственном квартале, включая сам дворец.

«После свержения сирийского правителя Башара Асада боевиками-исламистами в Дамаске был подожжен зал приемов президентского дворца... Ранее мародеры ворвались во дворец, где проживал свергнутый в воскресенье вечером и бежавший за границу президент Башар Асад», — пишет Bild.

Параллельно сирийская оппозиция призывала граждан бережно относиться к государственной собственности. Она обращалась к населению с просьбой сохранять уважение к зданиям и сооружениям.

В ночь на 8 декабря сирийские повстанческие силы взяли под контроль Дамаск после десятидневных боевых действий, которые начались в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны. Президент Сирии Башар Асад экстренно покинул столицу страны. За ним последовали гражданские лица. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зал приемов президентского дворца в Дамаске, захваченный антиправительственными силами, охвачен огнем. Также сообщается о массовых актах разграбления в правительственном квартале, включая сам дворец. «После свержения сирийского правителя Башара Асада боевиками-исламистами в Дамаске был подожжен зал приемов президентского дворца... Ранее мародеры ворвались во дворец, где проживал свергнутый в воскресенье вечером и бежавший за границу президент Башар Асад», — пишет Bild. Параллельно сирийская оппозиция призывала граждан бережно относиться к государственной собственности. Она обращалась к населению с просьбой сохранять уважение к зданиям и сооружениям. В ночь на 8 декабря сирийские повстанческие силы взяли под контроль Дамаск после десятидневных боевых действий, которые начались в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны. Президент Сирии Башар Асад экстренно покинул столицу страны. За ним последовали гражданские лица. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...