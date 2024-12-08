В Дамаске загорелся президентский дворец Асада

Зал приемов президентского дворца в Дамаске, захваченный антиправительственными силами, охвачен огнем. Также сообщается о массовых актах разграбления в правительственном квартале, включая сам дворец.
«После свержения сирийского правителя Башара Асада боевиками-исламистами в Дамаске был подожжен зал приемов президентского дворца... Ранее мародеры ворвались во дворец, где проживал свергнутый в воскресенье вечером и бежавший за границу президент Башар Асад», — пишет Bild.
Параллельно сирийская оппозиция призывала граждан бережно относиться к государственной собственности. Она обращалась к населению с просьбой сохранять уважение к зданиям и сооружениям.
В ночь на 8 декабря сирийские повстанческие силы взяли под контроль Дамаск после десятидневных боевых действий, которые начались в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны. Президент Сирии Башар Асад экстренно покинул столицу страны. За ним последовали гражданские лица. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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