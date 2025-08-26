26 августа 2025

США назвали сроки урегулирования всех крупных конфликтов на Земле

США намерены уладить конфликты в Украине, Газе, в Израиле и Иране в 2025 году
В Вашингтоне рассчитывают завершить конфликты до конца 2025 года
В Вашингтоне рассчитывают завершить конфликты до конца 2025 года Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Администрация США рассчитывает достичь урегулирования конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца 2025 года. Об этом на заседании в Белом доме сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — процитировало слова Уиткоффа ТАСС.

Встречи, посвященные этим вопросам, проходят в том числе на текущей неделе. В Вашингтоне надеются на существенный прогресс в переговорных процессах.

Как сообщало URA.RU ранее, администрация президента США может завершить конфликт на Украине в ближайшее время, если сохранит текущие темпы работы по урегулированию и согласится с требованиями России. По словам председателя турецкой партии «Родина» Хакана Топкурулу, за последние недели администрация Трампа смогла добиться определенных успехов в переговорном процессе вокруг Киева.

