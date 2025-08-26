УФСБ по Башкирии пресекли деятельность двух уфимцев, которые организовали схему по обналичиванию денег из теневого сектора экономики. Они осуществляли все через подставные карты и криптообменники. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.
«Двое жителей Уфы арендовали в центре города офисные помещения и наняли на работу несколько человек. Они в круглосуточном режиме принимали электронные платежи на банковские карты третьих лиц и через криптообменники переводили на счета заказчиков криминальных услуг», — пишет Ирина Волк.
Мошенники вывели десятки миллионов. При обыске сотрудники УФСБ изъяли наличные — более трех миллионов, криптовалюту — 15 миллионов рублей и более 120 телефонов. Вознаграждение от заказчиков составляло от 1,5% до 4,5% в зависимости от объема операций. Дело возбуждено по шестой части статьи 187 Уголовного кодекса РФ.
