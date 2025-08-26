26 августа 2025

ФСБ задержала группу обнальщиков в Уфе. Видео

За выполнение нелегальных услуг участники получали вознаграждение в размере от 1,5 до 4,5 процентов от переводимой суммы
За выполнение нелегальных услуг участники получали вознаграждение в размере от 1,5 до 4,5 процентов от переводимой суммы

УФСБ по Башкирии пресекли деятельность двух уфимцев, которые организовали схему по обналичиванию денег из теневого сектора экономики. Они осуществляли все через подставные карты и криптообменники. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

«Двое жителей Уфы арендовали в центре города офисные помещения и наняли на работу несколько человек. Они в круглосуточном режиме принимали электронные платежи на банковские карты третьих лиц и через криптообменники переводили на счета заказчиков криминальных услуг», — пишет Ирина Волк.

Мошенники вывели десятки миллионов. При обыске сотрудники УФСБ изъяли наличные — более трех миллионов, криптовалюту — 15 миллионов рублей и более 120 телефонов. Вознаграждение от заказчиков составляло от 1,5% до 4,5% в зависимости от объема операций. Дело возбуждено по шестой части статьи 187 Уголовного кодекса РФ.

