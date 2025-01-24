Центробанк аннулировал лицензию АО «НС банк»

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Центробанк аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
Центробанк аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг Фото:

Центробанк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг АО «НС банк». Об этом сказано на официальном сайте регулятора.

«Банк России аннулировал лицензию АО „НС банк“, — указано на официальном сайте Центробанка. Уточняется, что решение касается лицензии профучастника рынка ценных бумаг на деятельность по их управлению.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест». Это было связано с нарушением законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, пишет РТ.

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Центробанк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг АО «НС банк». Об этом сказано на официальном сайте регулятора. «Банк России аннулировал лицензию АО „НС банк“, — указано на официальном сайте Центробанка. Уточняется, что решение касается лицензии профучастника рынка ценных бумаг на деятельность по их управлению. Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест». Это было связано с нарушением законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, пишет РТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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