Центробанк аннулировал лицензию АО «НС банк»

Центробанк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг АО «НС банк». Об этом сказано на официальном сайте регулятора.
«Банк России аннулировал лицензию АО „НС банк“, — указано на официальном сайте Центробанка. Уточняется, что решение касается лицензии профучастника рынка ценных бумаг на деятельность по их управлению.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест». Это было связано с нарушением законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, пишет РТ.
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