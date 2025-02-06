Шоумен Гоген Солнцев — о тесте на отцовство: точку ставить рано

Шоумен Гоген Солнцев не может прийти в себя после обнародования результатов ДНК-теста на отцовство, но сдаваться не собирается. Об этом бывший участник скандального реалити-шоу «Дом-2» заявил URA.RU.
«В настоящий момент я не готов что-либо комментировать относительной этой истории. Для меня сейчас там нет точки, скорее, многоточие», — пояснил Гоген.
Солнцев год назад обнародовал фото с младенцем, шокировав поклонников информацией, что это его сын Ваня от жены Полины Давыдовой, с которой они постоянно ссорились и находились на грани развода. После Гоген стал периодически делиться кадрами с малышом, вызывая сентиментальные чувства у поклонников.
Но последнее время счастливый отец стал все чаще слышать, что ребенок на него якобы не похож. Чтобы проверить эти домыслы, шоумен обратился за помощью в передачу «ДНК» на канале НТВ. Там в эфире на всю страну для него открыли страшную тайну. Профессор, доктор биологических наук Сергей Киселев вскрыл конверт с результатами теста и сообщил, что вероятность того, что мальчик является сыном Солнцева равна нулю.
Такой удар со стороны жены больно ударил по самолюбию Гогена. Он признался, что после этих слов внутри него образовалась пустота. При этом эпатажный артист отметил, что будет продолжать помогать мальчику. Сейчас, вероятно, Солнцеву нужно время, чтобы осознать случившееся. Но, судя по его комментарию, на этом он не готов ставить точку. Вероятно, завсегдатай ток-шоу и дальше будет искать правду в эфирах федеральных телеканалов.
Полина Давыдова — дочь Екатерины Терешкович, с которой у Гогена был бурный роман. За отношениями 44-летнего шоумена и 70-летней пенсионерки с упоением следили зрители Андрея Малахова. После того как Солнцев расстался с ней и женился на Полине, отношения пары окончательно испортились. В ноябре 2024 года Гоген сообщил, что бывшая супруга пропала в ОАЭ. В разговоре с URA.RU шоумен заявил, что Терешкович до сих пор не вышла на связь. «Бабку мы как не видели, так и не видим. Пропала, как в воду канула. Скорее всего, сама не хочет, чтобы мы ее нашли», — пояснил Гоген.
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