ЗакС Петербурга предлагает поддержать самозанятых таксистов

В Петербурге хотят обсудить инициативу, которая заключается в отмене обязательного требования регистрации по месту жительства для таксистов. По мнению многих экспертов и участников рынка, предложение способствует решению проблемы дефицита водителей и снижению стоимости перевозок. Об этом написал председатель ЗакСа Александр Бельский.
«В Петербурге сейчас зарегистрировано более 22 тысяч самозанятых, которые указали такси как основной род деятельности, но в реестре перевозчиков есть сведения лишь о 731 таком предпринимателе. Получается, что остальные либо действительно не занимаются перевозками, либо делают это полулегально», — делится в своем telegram-канале председатель ЗакСа Александр Бельский. Он подчеркивает, что это ведет к упущенным налоговым сборам для города, оцениваемым экспертами в 5 миллиардов рублей ежегодно.
Легализация деятельности самозанятых таксистов может принести значительные экономические выгоды. Во-первых, это увеличение налоговых поступлений в бюджеты регионов, где таксисты работают. Во-вторых, это создание равных условий для всех участников рынка, что способствует здоровой конкуренции и предотвращает монополизацию рынка крупными операторами.
Поддержка самозанятых таксистов также имеет важное социальное значение. Это предоставление возможности для многих граждан иметь гибкий и доступный источник дохода, что особенно актуально в условиях экономической нестабильности. Кроме того, это способствует улучшению качества услуг и увеличению удовлетворенности клиентов, так как водители, работающие на себя, заинтересованы в предоставлении лучшего сервиса.
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