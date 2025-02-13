В онлайн-кинотеатрах вышел новый сериал «Аутсорс» с Иваном Янковским: сюжет, актеры и отзывы

В онлайн-кинотеатрах состоялась премьера нового сериала «Аутсорс» (18+), главную роль в котором исполнил Иван Янковский. Рассказываем о чем он, почему его стоит посмотреть и о первых отзывах на картину.
Сюжет сериала «Аутсорс»
Действие сериала происходит в середине девяностых на Камчатке. Туда из города Кимры Тверской области переезжает молодой сотрудник системы исполнения наказаний Константин Волков.
На Камчатке Костя вновь устраивается на работу в колонию. В его функционал входит приведение в исполнение смертных приговоров. В период, когда происходят события, мораторий на казнь еще не введен.
События развиваются на фоне прекрасной природы. Кадры, в которые попадает море и сопки завораживают и вызывают восхищение, но являются далеко не главной частью сериала.
На новом месте Костя и его коллеги придумывают новый способ заработка. Они изучают истории преступников и предлагают убить заключенных тем, кто пострадал от их действий. Например, такое предложение получает мать убитой девушки.
За возможность лишить преступника жизни сотрудники колонии берут крупные суммы. Но для Кости все это не просто бизнес. Он пускается в глубокие размышления о смысле жизни, справедливости и ответственности. «Пока ты не начнешь брать ответственность за свои поступки, твоей жизнью вечно будет кто-то руководить и ты всегда будешь отдавать ее на аутсорс», — говорит герой Ивана Янковского.
Премьеры «Аутсорса» ждали тысячи зрителей. В сентябре 2024 года он получил премию фестиваля «Новый сезон» как самый ожидаемый сериал.
Режиссер и актеры «Аутсорса»
Режиссером картины выступил Душан Глигоров, известный по сериалам «Выжить после» (18+), «Хрустальный» (18+) и «Трасса» (18+). Роли, помимо Ивана Янковского, исполнили Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко и Дмитрий Сумин.
Отзывы о сериале «Аутсорс»
Критики отмечают, что «Аутсорс» реалистично передает атмосферу девяностых как в бытовом, так и в психологическом плане. Характер Константина Волкова вызвал противоречивые отзывы. Кто-то увидел в нем беспринципного «мутного типа», стремящегося заработать незаконным путем, а кто-то обратил внимание на почти раскольниковские метания героя.
«Героям предстоит столкнуться со своими демонами, сделать выбор, хотя в тех условиях он был невелик. Снято прекрасно, герои прописаны от и до. У каждого своя линия, своя история. У каждого куча скелетов в шкафу», — пишет зрительница, успевшая посмотреть несколько первых серий. Она называет сериал «психологическим коктейлем из смеси коррупции, убийств, психопатов и суицидников, жертв и палачей, депрессии и русской тоски».
«Для меня время просмотра пролетело незаметно, все показалось динамичным, хотя вот как такового действия меньше, чем разговоров. То ли диалоги содержательные, то ли актерская игра увлекает, то ли поставлены неоднозначные вопросы, на которые у каждого свой ответ», — делится впечатлениями другая зрительница.
«Я понимаю, что это только начало истории, но оно интригует и заставляет внимательно следить за развитием событий и героями, которые оказались в ее эпицентре», — пишет еще один пользователь после просмотра первых серий.
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