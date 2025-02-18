Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что Украина может потерять до девяти областей к моменту начала мирных переговоров. Об этом он заявил в эфире youtube-канала «The Duran». По его словам, процесс включения Украины и Евросоюза в переговоры о мирном урегулировании не будет быстрым.
«А тем временем, русские одерживают победы на поле боя. <...> Другое дело — говорить о ситуации, когда русские контролируют 8-9 областей», — отметил Миршаймер в контексте потенциальных переговоров между Киевом и Москвой.
Кроме того, эксперт выразил мнение, что украинская армия может столкнуться с серьезными проблемами, включая окончательный развал и потерю морального духа солдат. Это, по его словам, может привести к тому, что Россия освободит еще большие территории до наступления мира.
В прошлую среду состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, который длился около полутора часов. В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на Украине. В ходе разговора была намечена встреча российских и американских представителей в Саудовской Аравии, которая пройдет 18 февраля.
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