В США предрекли Украине потерю девяти регионов

Профессор Миршаймер предупредил о потере Украиной еще девяти территорий
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ВСУ рискуют потерять до девяти территорий до момента заключения мира с Россией
ВСУ рискуют потерять до девяти территорий до момента заключения мира с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что Украина может потерять до девяти областей к моменту начала мирных переговоров. Об этом он заявил в эфире youtube-канала «The Duran». По его словам, процесс включения Украины и Евросоюза в переговоры о мирном урегулировании не будет быстрым. 

«А тем временем, русские одерживают победы на поле боя. <...> Другое дело — говорить о ситуации, когда русские контролируют 8-9 областей», — отметил Миршаймер в контексте потенциальных переговоров между Киевом и Москвой. 

Кроме того, эксперт выразил мнение, что украинская армия может столкнуться с серьезными проблемами, включая окончательный развал и потерю морального духа солдат. Это, по его словам, может привести к тому, что Россия освободит еще большие территории до наступления мира.

В прошлую среду состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, который длился около полутора часов. В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на Украине. В ходе разговора была намечена встреча российских и американских представителей в Саудовской Аравии, которая пройдет 18 февраля. 

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Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что Украина может потерять до девяти областей к моменту начала мирных переговоров. Об этом он заявил в эфире youtube-канала «The Duran». По его словам, процесс включения Украины и Евросоюза в переговоры о мирном урегулировании не будет быстрым.  «А тем временем, русские одерживают победы на поле боя. <...> Другое дело — говорить о ситуации, когда русские контролируют 8-9 областей», — отметил Миршаймер в контексте потенциальных переговоров между Киевом и Москвой.  Кроме того, эксперт выразил мнение, что украинская армия может столкнуться с серьезными проблемами, включая окончательный развал и потерю морального духа солдат. Это, по его словам, может привести к тому, что Россия освободит еще большие территории до наступления мира. В прошлую среду состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, который длился около полутора часов. В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на Украине. В ходе разговора была намечена встреча российских и американских представителей в Саудовской Аравии, которая пройдет 18 февраля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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