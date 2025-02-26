Депутаты Госдумы предложили усилить контроль в СИЗО

Власти хотят вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.
«Вместе с коллегами депутатами ГД и сенаторами РФ внес в Государственную Думу законопроект, который позволит вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы», — сообщил Пискарев. О внесении инициативы он написал в своем telegram-канале.
Законопроект предлагает не только вернуть следственные изоляторы под управление ФСБ, но и расширить полномочия службы. В частности, ФСБ могут быть предоставлены права на создание изоляторов, содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также на их доставку и конвоирование. Это позволит усилить контроль над процессом расследования дел, находящихся в ведении органов безопасности России.
Поводом для внесения данного законопроекта также послужило значительное увеличение количества дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме за последние годы. Подчеркивается, что в условиях активизации иностранных спецслужб и террористических организаций против России, особенно после событий на Украине, необходимо усилить контроль над подследственными, чтобы предотвратить любые попытки связи с внешними разведками или террористическими группами.
В 2006 году следственные изоляторы были переданы в систему уголовно-исполнительной службы. Это произошло после вступления России в Совет Европы.
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