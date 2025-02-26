Депутаты Госдумы предложили усилить контроль в СИЗО

Пискарев: ФСБ должны вернуть контроль над следственными изоляторами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России хотят вернуть под контроль ФСБ все следственные изоляторы страны
В России хотят вернуть под контроль ФСБ все следственные изоляторы страны Фото:

Власти хотят вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Вместе с коллегами депутатами ГД и сенаторами РФ внес в Государственную Думу законопроект, который позволит вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы», — сообщил Пискарев. О внесении инициативы он написал в своем telegram-канале

Законопроект предлагает не только вернуть следственные изоляторы под управление ФСБ, но и расширить полномочия службы. В частности, ФСБ могут быть предоставлены права на создание изоляторов, содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также на их доставку и конвоирование. Это позволит усилить контроль над процессом расследования дел, находящихся в ведении органов безопасности России.

Поводом для внесения данного законопроекта также послужило значительное увеличение количества дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме за последние годы. Подчеркивается, что в условиях активизации иностранных спецслужб и террористических организаций против России, особенно после событий на Украине, необходимо усилить контроль над подследственными, чтобы предотвратить любые попытки связи с внешними разведками или террористическими группами.

В 2006 году следственные изоляторы были переданы в систему уголовно-исполнительной службы. Это произошло после вступления России в Совет Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти хотят вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. «Вместе с коллегами депутатами ГД и сенаторами РФ внес в Государственную Думу законопроект, который позволит вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы», — сообщил Пискарев. О внесении инициативы он написал в своем telegram-канале.  Законопроект предлагает не только вернуть следственные изоляторы под управление ФСБ, но и расширить полномочия службы. В частности, ФСБ могут быть предоставлены права на создание изоляторов, содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также на их доставку и конвоирование. Это позволит усилить контроль над процессом расследования дел, находящихся в ведении органов безопасности России. Поводом для внесения данного законопроекта также послужило значительное увеличение количества дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме за последние годы. Подчеркивается, что в условиях активизации иностранных спецслужб и террористических организаций против России, особенно после событий на Украине, необходимо усилить контроль над подследственными, чтобы предотвратить любые попытки связи с внешними разведками или террористическими группами. В 2006 году следственные изоляторы были переданы в систему уголовно-исполнительной службы. Это произошло после вступления России в Совет Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...