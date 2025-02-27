Вышел тизер «Шрека-5»

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В тизере мультфильма «Шрэк-5» показали дочь великана и Фионы
В тизере мультфильма «Шрэк-5» показали дочь великана и Фионы Фото:

Американская киностудия DreamWorks представила первый тизер нового мультфильма «Шрек-5», премьера которого запланирована на 23 декабря 2026 года. В мультфильме вместе со знакомыми персонажами появится новая главная героиня — дочь Шрека и Фионы.

«Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?» — с таких слов Осла начинается тизер «Шрека-5». Осел задает вопрос волшебному зеркалу, на что оно отвечает, показывая мемы с Шреком.

Осел постарел и в трейлере изображен с серебристой бородой. В новом анимационном фильме впервые представлен персонаж дочери Шрека и Фионы (предположительно, Фелиции). Роль ее озвучивает известная американская актриса Зендея. По информации инсайдера MyTimeToShineHello, в пятой части франшизы «Шрек» зрители смогут увидеть возвращение персонажа Лорда Фаркуада, пишет telegram-канал Marvel / DC: Geek Movies.

Кроме того, в новом мультфильме заметны изменения в рисовке и стиле анимации, что уже вызвало обсуждение среди фанатов. Информация о сюжете фильма не разглашается, однако стало известно, что постановку картины возглавят Уолт Дорн и Конрад Вернон, которые ранее уже участвовали в создании этой франшизы. Дорн принимал участие в написании сценария для второй и третьей частей «Шрека», а в четвертой части он занимал должность руководителя сценарного отдела. Кроме того, его голосом говорил персонаж Румпельштильцхена в фильме «Шрек навсегда».

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Американская киностудия DreamWorks представила первый тизер нового мультфильма «Шрек-5», премьера которого запланирована на 23 декабря 2026 года. В мультфильме вместе со знакомыми персонажами появится новая главная героиня — дочь Шрека и Фионы. «Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?» — с таких слов Осла начинается тизер «Шрека-5». Осел задает вопрос волшебному зеркалу, на что оно отвечает, показывая мемы с Шреком. Осел постарел и в трейлере изображен с серебристой бородой. В новом анимационном фильме впервые представлен персонаж дочери Шрека и Фионы (предположительно, Фелиции). Роль ее озвучивает известная американская актриса Зендея. По информации инсайдера MyTimeToShineHello, в пятой части франшизы «Шрек» зрители смогут увидеть возвращение персонажа Лорда Фаркуада, пишет telegram-канал Marvel / DC: Geek Movies. Кроме того, в новом мультфильме заметны изменения в рисовке и стиле анимации, что уже вызвало обсуждение среди фанатов. Информация о сюжете фильма не разглашается, однако стало известно, что постановку картины возглавят Уолт Дорн и Конрад Вернон, которые ранее уже участвовали в создании этой франшизы. Дорн принимал участие в написании сценария для второй и третьей частей «Шрека», а в четвертой части он занимал должность руководителя сценарного отдела. Кроме того, его голосом говорил персонаж Румпельштильцхена в фильме «Шрек навсегда».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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