Вышел тизер «Шрека-5»

Американская киностудия DreamWorks представила первый тизер нового мультфильма «Шрек-5», премьера которого запланирована на 23 декабря 2026 года. В мультфильме вместе со знакомыми персонажами появится новая главная героиня — дочь Шрека и Фионы.
«Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?» — с таких слов Осла начинается тизер «Шрека-5». Осел задает вопрос волшебному зеркалу, на что оно отвечает, показывая мемы с Шреком.
Осел постарел и в трейлере изображен с серебристой бородой. В новом анимационном фильме впервые представлен персонаж дочери Шрека и Фионы (предположительно, Фелиции). Роль ее озвучивает известная американская актриса Зендея. По информации инсайдера MyTimeToShineHello, в пятой части франшизы «Шрек» зрители смогут увидеть возвращение персонажа Лорда Фаркуада, пишет telegram-канал
Кроме того, в новом мультфильме заметны изменения в рисовке и стиле анимации, что уже вызвало обсуждение среди фанатов. Информация о сюжете фильма не разглашается, однако стало известно, что постановку картины возглавят Уолт Дорн и Конрад Вернон, которые ранее уже участвовали в создании этой франшизы. Дорн принимал участие в написании сценария для второй и третьей частей «Шрека», а в четвертой части он занимал должность руководителя сценарного отдела. Кроме того, его голосом говорил персонаж Румпельштильцхена в фильме «Шрек навсегда».
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