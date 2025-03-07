Шохин: российский бизнес обсуждал с торговой палатой США снятие санкций

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Снятие санкций обсуждалось с Американской торговой палатой
Снятие санкций обсуждалось с Американской торговой палатой Фото:
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Бизнес РФ обсуждал с главой торговой палаты США в России (AmCham Russia) Робертом Эйджи снятие санкций, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, российский бизнес пару недель назад провел встречу с Эйджи, где обсуждалось содержание «белой книги».

«Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении готовить „белую книгу“. Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы в частности поддержали», — передает РИА Новости слова Шохина. Глава РСППП также добавил, что обсуждались вопросы, связанные с гражданской безопасностью.

В «белой книге» указаны сферы, в отношении которых иностранный бизнес желал бы отменить санкционную политику. По словам Шохина, готовность «белой книги» может совпасть с предполагаемой встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. «Поэтому в марте бы хорошо подготовить ее, чтобы не промахнуться, как говорится», — заключил Шохин.

Ранее исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи сообщил, что иностранный бизнес в РФ призывает Штаты к смягчению санкций. При этом самым приоритетным направлением служит отмена запрета на обслуживание пассажирских самолетов. Также Эйджи добавил, что в этом году в Россию могут вернуться четыре-пять компаний США, которые занимаются товарами повседневного спроса. 

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Бизнес РФ обсуждал с главой торговой палаты США в России (AmCham Russia) Робертом Эйджи снятие санкций, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, российский бизнес пару недель назад провел встречу с Эйджи, где обсуждалось содержание «белой книги». «Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении готовить „белую книгу“. Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы в частности поддержали», — передает РИА Новости слова Шохина. Глава РСППП также добавил, что обсуждались вопросы, связанные с гражданской безопасностью. В «белой книге» указаны сферы, в отношении которых иностранный бизнес желал бы отменить санкционную политику. По словам Шохина, готовность «белой книги» может совпасть с предполагаемой встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. «Поэтому в марте бы хорошо подготовить ее, чтобы не промахнуться, как говорится», — заключил Шохин. Ранее исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи сообщил, что иностранный бизнес в РФ призывает Штаты к смягчению санкций. При этом самым приоритетным направлением служит отмена запрета на обслуживание пассажирских самолетов. Также Эйджи добавил, что в этом году в Россию могут вернуться четыре-пять компаний США, которые занимаются товарами повседневного спроса. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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