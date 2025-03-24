В Петербурге Россельхознадзор изъял 864 кг фальсификата из «Светофора»

Россельхознадзор завершил обширную проверку супермаркетов сети «Светофор» в Петербурге и Ленобласти. С января по март 2025 года были выявлены серьезные нарушения в обороте продукции животного происхождения, включая продажу фальсифицированных товаров и нарушения ветеринарных и технических регламентов. Об этом сообщили в пресс-службе органа.
«19 марта 2025 года завершен масштабный мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети „Светофор“, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С января по март текущего года в точках данной торговой сети зафиксированы грубые нарушения», — пишет пресс-служба Россельхознадзора.
Основные выявленные проблемы касались реализации продуктов без необходимых ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, а также продажи продукции с истекшими сроками годности. В четырех магазинах были проведены внеплановые проверки, в ходе которых обнаружены фальсификации таких продуктов, как сыры, масло, творог и сгущенные сливки, где вместо молочных жиров использовались растительные. Также в некоторых продуктах было обнаружено превышение норм содержания дрожжей и молочнокислых микроорганизмов, а также сорбиновой кислоты.
Россельхознадзор предпринял шаги по устранению выявленных нарушений, включая изъятие и утилизацию более 864 килограмм фальсифицированной продукции. Информация о нарушениях была направлена в Роспотребнадзор и Федеральную налоговую службу, а также к производителям небезопасной продукции.
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