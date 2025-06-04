Посольство США призвало американцев на Украине к готовности прятаться в убежища

Посольство США в Киеве рекомендовало американским гражданам, находящимся на территории Украины, соблюдать повышенную осторожность и быть готовыми воспользоваться убежищами из-за угрозы воздушных атак. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипломатического представительства.
«В настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — отмечается в заявлении дипмиссии, передает ТАСС.
В сообщении также содержится рекомендация заранее ознакомиться с расположением ближайших укрытий, подготовить запас воды, продуктов и медикаментов, а также внимательно следить за информацией местных служб оповещения. В посольстве подчеркнули, что эти меры необходимы для обеспечения личной безопасности на фоне сохраняющейся напряженной ситуации.
ВС Украины предприняли попытку атаковать российские военные аэродромы, расположенные в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, нападения на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно предотвращены. Вместе с тем, в Мурманской и Иркутской областях в результате атаки произошло возгорание нескольких авиационных средств. О том, как международное сообщество отреагировало на действия Украины, читайте в материале URA.RU.
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