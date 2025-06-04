04 июня 2025

Посольство США призвало американцев на Украине к готовности прятаться в убежища

© Служба новостей «URA.RU»
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Граждан США предупредили о риске атак
Граждан США предупредили о риске атак Фото:

Посольство США в Киеве рекомендовало американским гражданам, находящимся на территории Украины, соблюдать повышенную осторожность и быть готовыми воспользоваться убежищами из-за угрозы воздушных атак. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипломатического представительства.

«В настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — отмечается в заявлении дипмиссии, передает ТАСС.

В сообщении также содержится рекомендация заранее ознакомиться с расположением ближайших укрытий, подготовить запас воды, продуктов и медикаментов, а также внимательно следить за информацией местных служб оповещения. В посольстве подчеркнули, что эти меры необходимы для обеспечения личной безопасности на фоне сохраняющейся напряженной ситуации.

ВС Украины предприняли попытку атаковать российские военные аэродромы, расположенные в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, нападения на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно предотвращены. Вместе с тем, в Мурманской и Иркутской областях в результате атаки произошло возгорание нескольких авиационных средств. О том, как международное сообщество отреагировало на действия Украины, читайте в материале URA.RU.

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Посольство США в Киеве рекомендовало американским гражданам, находящимся на территории Украины, соблюдать повышенную осторожность и быть готовыми воспользоваться убежищами из-за угрозы воздушных атак. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипломатического представительства. «В настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — отмечается в заявлении дипмиссии, передает ТАСС. В сообщении также содержится рекомендация заранее ознакомиться с расположением ближайших укрытий, подготовить запас воды, продуктов и медикаментов, а также внимательно следить за информацией местных служб оповещения. В посольстве подчеркнули, что эти меры необходимы для обеспечения личной безопасности на фоне сохраняющейся напряженной ситуации. ВС Украины предприняли попытку атаковать российские военные аэродромы, расположенные в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, нападения на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно предотвращены. Вместе с тем, в Мурманской и Иркутской областях в результате атаки произошло возгорание нескольких авиационных средств. О том, как международное сообщество отреагировало на действия Украины, читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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