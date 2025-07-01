Экс-редактор комиксов Marvel и создатель «Люди Х» умер в возрасте 73 лет

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Причиной смерти Шутера стал рак пищевода
Причиной смерти Шутера стал рак пищевода Фото:

Бывший главный редактор Marvel Comics и создатель комиксов «Люди Икс» Джеймс Шутер умер на 74-м году жизни. Об его смерти сообщила компания Marvel на своей странице в соцсети X. По данным Forbes, причиной смерти стал рак пищевода.

«Мы глубоко опечалены новостью о кончине Шутера. Джим преобразил индустрию комиксов, и ближайшие дни мы посвятим воспоминаниям о его неоспоримом наследии», — говорится в сообщении компании. Оно опубликовано в соцсети Х.

Джеймс Шутер возглавил Marvel в 1970-х годах и выпустил успешную серию X-Men. Под его руководством издательство привлекло молодых авторов и начало экспериментировать с новыми форматами. Позже Шутер основал собственные издательства Valiant, Defiant и Broadway и получил несколько профессиональных наград.

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Бывший главный редактор Marvel Comics и создатель комиксов «Люди Икс» Джеймс Шутер умер на 74-м году жизни. Об его смерти сообщила компания Marvel на своей странице в соцсети X. По данным Forbes, причиной смерти стал рак пищевода. «Мы глубоко опечалены новостью о кончине Шутера. Джим преобразил индустрию комиксов, и ближайшие дни мы посвятим воспоминаниям о его неоспоримом наследии», — говорится в сообщении компании. Оно опубликовано в соцсети Х. Джеймс Шутер возглавил Marvel в 1970-х годах и выпустил успешную серию X-Men. Под его руководством издательство привлекло молодых авторов и начало экспериментировать с новыми форматами. Позже Шутер основал собственные издательства Valiant, Defiant и Broadway и получил несколько профессиональных наград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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