Экс-редактор комиксов Marvel и создатель «Люди Х» умер в возрасте 73 лет

Бывший главный редактор Marvel Comics и создатель комиксов «Люди Икс» Джеймс Шутер умер на 74-м году жизни. Об его смерти сообщила компания Marvel на своей странице в соцсети X. По данным Forbes, причиной смерти стал рак пищевода.
«Мы глубоко опечалены новостью о кончине Шутера. Джим преобразил индустрию комиксов, и ближайшие дни мы посвятим воспоминаниям о его неоспоримом наследии», — говорится в сообщении компании. Оно опубликовано в соцсети Х.
Джеймс Шутер возглавил Marvel в 1970-х годах и выпустил успешную серию X-Men. Под его руководством издательство привлекло молодых авторов и начало экспериментировать с новыми форматами. Позже Шутер основал собственные издательства Valiant, Defiant и Broadway и получил несколько профессиональных наград.
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