Суд не нашел злого умысла у россиянки, оставившей младенца в аэропорту Антальи

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Екатерину Бурнашкину отпустили в связи с тем, что новый приговор гораздо меньше, сообщает адвокат Айшегюль Кюбра Полат
Екатерину Бурнашкину отпустили в связи с тем, что новый приговор гораздо меньше, сообщает адвокат Айшегюль Кюбра Полат Фото:

Суд сменил приговор россиянке Екатерине Бурнашкиной, которая оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта, с покушения на убийство близкого родственника на оставление ребенка в опасности. Об этом сообщает адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

«Судья аннулировал приговор, посчитав, что злого умысла и покушения на убийство не было, он классифицировал преступление как оставление ребёнка в опасности», — поделилась адвокат. Ее слова приводит РИА Новости. В связи с этим, раз новый приговор гораздо меньше, судья засчитал проведенное Бурнашкиной время в тюрьме за отбытый срок и постановил освободить ее.

Также сообщается, что у россиянки не будет препятствий при возвращении в Россию. Все это связано с тем, что все вопросы уже урегулированы департаментом миграции, иначе Бурнашкину уже бы депортировали, также сообщила адвокат.

Инцидент с Екатериной Бурнашкиной произошел 13 октября 2024 года, когда уборщица обнаружила новорожденную девочку с травмами в туалете аэропорта Антальи. Россиянку задержали, а младенца госпитализировали, после чего суд приговорил ее к 15 годам за покушение на убийство. Позже, после переговоров, ребенка вывезли в Россию и передали в приемную семью в Подмосковье.

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Суд сменил приговор россиянке Екатерине Бурнашкиной, которая оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта, с покушения на убийство близкого родственника на оставление ребенка в опасности. Об этом сообщает адвокат Айшегюль Кюбра Полат. «Судья аннулировал приговор, посчитав, что злого умысла и покушения на убийство не было, он классифицировал преступление как оставление ребёнка в опасности», — поделилась адвокат. Ее слова приводит РИА Новости. В связи с этим, раз новый приговор гораздо меньше, судья засчитал проведенное Бурнашкиной время в тюрьме за отбытый срок и постановил освободить ее. Также сообщается, что у россиянки не будет препятствий при возвращении в Россию. Все это связано с тем, что все вопросы уже урегулированы департаментом миграции, иначе Бурнашкину уже бы депортировали, также сообщила адвокат. Инцидент с Екатериной Бурнашкиной произошел 13 октября 2024 года, когда уборщица обнаружила новорожденную девочку с травмами в туалете аэропорта Антальи. Россиянку задержали, а младенца госпитализировали, после чего суд приговорил ее к 15 годам за покушение на убийство. Позже, после переговоров, ребенка вывезли в Россию и передали в приемную семью в Подмосковье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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