Лукашенко пообещал наказать чиновников за «шалости» с ценами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал усилить контроль над ценообразованием и предупредил правительство и местные власти о персональной ответственности за необоснованный рост цен. Эти слова прозвучали в ходе встречи белорусского главы с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске 14 июля.
«С изменением правительства после выборов появились новые люди, там (в экономике, с необоснованным повышением цен, — прим. URA.RU) начались шалости. Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливой», — заявил Александр Лукашенко, его слова передает РИА Новости.
Президент уточнил, что не ставит задачу устанавливать жесткие фиксированные цены на товары, но требует определить прозрачные и справедливые правила для всех участников рынка. Лукашенко отметил, что предприятиям необходимо обеспечивать рентабельность, одновременно снижая себестоимость продукции. Он также подчеркнул, что в странах с преимущественно славянским населением вопрос справедливости в ценообразовании воспринимается особенно остро, и государство обязано реагировать на социальные запросы.
Лукашенко указал на важную роль государства в экономике, как в вопросах регулирования, так и сохранения стратегических предприятий в государственной собственности. По его словам, Белоруссия не осуществляет массовую приватизацию промышленных гигантов советского наследия, продолжая выполнять регулирующие функции. Президент добавил, что регулирование цен должно исходить из принципов справедливости для всех участников рынка — производителей, продавцов и покупателей — без попыток вручную управлять стоимостью товаров.
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