Посол Озеров: Москва и Кишинев разошлись под влиянием Запада

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Отношения России и Молдавии, по словам посла, ухудшились в 2021 году
Отношения России и Молдавии, по словам посла, ухудшились в 2021 году Фото:

Отношения между Молдавией и Россией значительно ухудшились под влиянием западных стран, оказывающих поддержку правящей в республике Партии действия и солидарности. Такое заявление сделал посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров.

«Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу „кто не с нами, тот против нас“. Будто это будет гарантией процветания», — сказал Озеров в беседе с ТАСС. 

По словам дипломата, высылка российских представителей из Молдавии не принесла положительных результатов и не имела обоснованных причин. В результате подобных решений ситуация осложнилась как для российских, так и для молдавских дипломатов. «Комплекс мер, предпринятых молдавским руководством — на наш взгляд, во многом под давлением Брюсселя и стран НАТО, — привел к существенному усложнению двусторонних отношений», — отметил Озеров.

Ухудшение отношений между двумя государствами наблюдается с 2021 года, когда в Молдове к власти пришли силы, ориентированные на европейскую интеграцию. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а контакты на правительственном уровне практически прекратились. Оппозиционные силы в Кишиневе подвергают резкой критике проводимую нынешним прозападным руководством внешнеполитическую линию.

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Отношения между Молдавией и Россией значительно ухудшились под влиянием западных стран, оказывающих поддержку правящей в республике Партии действия и солидарности. Такое заявление сделал посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров. «Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу „кто не с нами, тот против нас“. Будто это будет гарантией процветания», — сказал Озеров в беседе с ТАСС.  По словам дипломата, высылка российских представителей из Молдавии не принесла положительных результатов и не имела обоснованных причин. В результате подобных решений ситуация осложнилась как для российских, так и для молдавских дипломатов. «Комплекс мер, предпринятых молдавским руководством — на наш взгляд, во многом под давлением Брюсселя и стран НАТО, — привел к существенному усложнению двусторонних отношений», — отметил Озеров. Ухудшение отношений между двумя государствами наблюдается с 2021 года, когда в Молдове к власти пришли силы, ориентированные на европейскую интеграцию. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а контакты на правительственном уровне практически прекратились. Оппозиционные силы в Кишиневе подвергают резкой критике проводимую нынешним прозападным руководством внешнеполитическую линию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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