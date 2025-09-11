Экс-главу минобороны Грузии задержали за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бурчуладзе незаконно получал доход в особо крупном размере, указано в сообщении ведомства
Бурчуладзе незаконно получал доход в особо крупном размере, указано в сообщении ведомства Фото:

Экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе задержали. Информацию об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.

«Задержан бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе по факту злоупотребления должностными полномочиями и легализации незаконных доходов государственным политическим деятелем, что сопровождалось получением дохода в особо крупном размере», — указано в сообщении ведомства. Его приводит грузинское СМИ Ambebi.

Джуаншер Бурчуладзе возглавлял министерство обороны Грузии с 2021 по 2024 год. Помимо этого, Бурчуладзе ранее являлся финансовым менеджером в посольстве Грузии в США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе задержали. Информацию об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии. «Задержан бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе по факту злоупотребления должностными полномочиями и легализации незаконных доходов государственным политическим деятелем, что сопровождалось получением дохода в особо крупном размере», — указано в сообщении ведомства. Его приводит грузинское СМИ Ambebi. Джуаншер Бурчуладзе возглавлял министерство обороны Грузии с 2021 по 2024 год. Помимо этого, Бурчуладзе ранее являлся финансовым менеджером в посольстве Грузии в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...