Экс-главу минобороны Грузии задержали за коррупцию

Экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе задержали. Информацию об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
«Задержан бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе по факту злоупотребления должностными полномочиями и легализации незаконных доходов государственным политическим деятелем, что сопровождалось получением дохода в особо крупном размере», — указано в сообщении ведомства. Его приводит грузинское СМИ Ambebi.
Джуаншер Бурчуладзе возглавлял министерство обороны Грузии с 2021 по 2024 год. Помимо этого, Бурчуладзе ранее являлся финансовым менеджером в посольстве Грузии в США.
