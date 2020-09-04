Учителям предложили сделать минимальную зарплату в 75 тысяч

Учителям часто не остается времени на детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учителям необходимо гарантировать достойную зарплату, уверен глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он предлагает разгрузить учителей от отчетов, для этого родителям учеников нужно частично взять управление школой на себя. Он считает, что тогда качество образования в России перестанет падать.

— Школы и воспитание детей — это те проблемы, которые волнуют практически всех. У вас, я знаю, есть довольно неожиданные предложения?

Алексей Нечаев считает, что качество образования в России падает Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

— Учителя и ученики вернулись в школы после эпидемии и летних каникул. Вместе с ними вернулись и проблемы нашего среднего образования. Они касаются всех нас. Парадокс заключается в том, что образование не назовешь консервативной сферой. Реформы идут постоянно. Но с каждой реформой становится все сложнее.

Главная проблема современного среднего образования: наши школы превращаются в выхолощенные, формализованные учреждения. В чиновничьи мини-ведомства. В полигоны для «эффективных» управленцев.

— Да, нередко приходится слышать жалобы на это от педагогов.

— У учителей не остается времени, чтобы учить детей. А также учиться и развиваться самим. Они тратят свое время на бесконечные справки, отчеты, презентации. Не по своей воле — по требованию администрации школы. В свою очередь, администрация пишет такие же отчеты для департаментов образования: района, города, региона. Раньше директор и завучи школы в первую очередь были учителями-предметниками, профессионалами. А уж только потом управленцами. Теперь все наоборот. Школами управляют чиновники, а учителя превратились в их обслуживающий персонал. Ученики стали заложниками этой бюрократической вертикали.

Система школьного самоуправления создавалась как символ открытости и прозрачности. Сегодня она превратилась в откровенную показуху. Да, на сайте школы можно прочитать публичный доклад директора. Если терпения хватит — это огромная презентация.

— Как можно изменить управление школами?

Работать в школе считается непрестижным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— В управляющие советы (УС) школ теперь берут не только администрацию и родителей, но и старшеклассников. Раз в квартал они присутствуют на заседаниях. Для галочки. Реальной свободы и самостоятельности в школах по-прежнему нет. Это приводит к потере качества обучения. Реального качества. Которое измеряется не в баллах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. И не только в академических, но и в практических знаниях, которые пригодятся во взрослой жизни. В умении учиться самому, работать с информацией, развиваться, создавать что-то новое.

Когда весной школы перевели на карантин, выяснилось, что работать дистанционно не умеют не только дети, но и большинство учителей. В результате многие школы завершили учебный год досрочно. Не хватило навыков, умения быстро осваивать новые технологии и методики преподавания.

— Но что конкретно можно изменить?

— Вот три предложения, которые могут повернуть наше образование на правильные рельсы. Управляющие советы (УС) школ нужно сделать работающими, а не декларативными. Сейчас во многих школах это просто ширма для администрации. Родители идут в УС, чтобы обеспечить защиту и комфортные условия обучения своим детям, а не для того, чтобы решать школьные проблемы. Они приходят на заседания после работы уставшие и хотят побыстрее отметиться, проголосовать за предложения администрации и пойти домой.

А ведь законодательство в этой сфере прогрессивное. УС, например, могут принимать решения о бюджете, то есть о расходовании средств школы. Могут напрямую влиять на учебный план, открывать специализированные классы, добавлять факультативы, кружки и секции. Решать, каким будет школьное питание, что будет в меню у детей. Определять, кто будет заниматься охраной школы и уборкой классов.

— А если нет инициативных людей?

Охрану часто осуществляют сторонние организации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Управляющий совет — это не закрытый орган, куда можно попасть только по блату. Вступить в него может любой желающий, причем не только родитель ученика из этой школы. Новые люди так и делают.

Вот простой пример, как эффективно могут работать школьные органы самоуправления. В Удмуртии независимый эксперт комитета по образованию партии «Новые люди» Дмитрий Выдрин вместе с другими заинтересованными родителями в обычной школе победил федеральную аутсорсинговую компанию, которая пыталась монополизировать сферу школьного питания в Ижевске. Вернул родную и привычную школьную кухню. Ученики довольны, родители тоже.

— Если питание стало лучше — это действительно победа…

— А ведь многие школы просто стонут от аутсорсинга. То некачественные продукты завезут, то уборщица приберется только утром, а к вечеру в школе уже грязно. Или охранная фирма выпустит на работу нетрезвого сторожа. Были и такие случаи. Аутсорсинг позволяет экономить расходы, но в данном случае приходится экономить на детях. Ведь контракты выигрывают те, кто предложит меньше всего. За питание, за уборку, за услуги ЧОПа. Переводить или не переводить на аутсорсинг — вопрос, который решается УС. Это значит, что решить его можете и лично вы!

В бедных регионах школы бедные Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

— Одна из главных проблем современной школы — нехватка учителей, недостаточно квалифицированные кадры. Как с этим бороться?

— Основа качественного образования, комфорта и безопасности ребенка — обеспеченный учитель. Чиновники уверяют, что средняя зарплата учителя в России составляет 40,1 тысячи рублей. Но реальные зарплаты в регионах сильно отличаются от официальной статистики.

Считаем, что государство может установить единый базовый оклад для учителя в размере 75 тысяч рублей. Эти деньги учителя должны получать из федерального бюджета. Регионы могут назначать дополнительные надбавки и стимулирующие выплаты. Для решения этой задачи нужно добавить в консолидированный бюджет 1 трлн рублей. Ничего невозможного в этой задаче нет, нужна только политическая воля.

— Действительно, такая зарплата была бы достойной этого нелегкого труда.

— Кроме этого, нужно выровнять финансовое обеспечение школ. Но не по принципу отобрать у богатых и раздать бедным. Это принцип «партии ренты», которая сейчас заседает в Государственной Думе. «Новые люди» мыслят по-другому. Мы предлагаем установить единый федеральный норматив обеспечения школ. Средства школы должны получать из федерального бюджета.

Детей важно вовремя поддержать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В разных регионах финансирование очень сильно разнится. Московская школа, например, получает за образование каждого ребенка около 150 тысяч рублей в год, воронежская — 35 тысяч рублей, липецкая — 30 тысяч, костромская — меньше 28 тысяч рублей. При этом учителя обязаны работать в рамках единого стандарта образования и ЕГЭ у всех один, а условия подготовки к нему разные.

— В некоторых школах обстановка действительно шокирует, где уж тут воспитать гармоничную личность.

— Учитель должен проводить время с детьми, а не с отчетами. Задавленный бумажным прессом учитель срывается на детях. Для большинства родителей главная тревога — это безопасность их детей внутри школы. Физическая безопасность на переменах, на лестницах, в коридорах, в спортзалах. И психологическая безопасность, в том числе и в интернете. Слова «троллинг», «буллинг», «моббинг», «аутинг», «фрейтинг» знают многие родители как угрозу их ребенку. А учитель может вовремя почуять неладное, если он в контакте с детьми и не завален бумажками.