Под завалами разрушенного взрывом дома в Саратове может находиться ребенок

В Саратове продолжаются поиски ребенка под завалами разрушенного взрывом дома. Об этом сообщают URA.RU очевидцы.
Мальчика по имени Алексей потеряла местная жительница. Она обратилась к спасателям с просьбой о помощи. Также очевидцы сообщили, что под обломками остается мужчина, который находился на восьмом этаже в момент взрыва. Он подавал признаки жизни, звал на помощь и просил воды, однако на текущий момент его еще не удалось извлечь. Сотрудники МЧС поддерживают с ним голосовой контакт и призывают не терять сознание.
Предварительно, в квартире на восьмом этаже, где произошел взрыв, находились двое мужчин — Олег и Алексей. Они занимались ремонтом. Их автомобили, припаркованные рядом с домом, также получили повреждения от обломков. В настоящее время связи с ними нет. Спасатели МЧС продолжают разбирать завалы.
В Саратове на улице Блинова 25 июля произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего часть здания обрушилась. В результате происшествия погибли четыре человека, еще семь были госпитализированы с различными травмами. Жильцы дома рассказывают, что взрыв был очень мощным: в квартирах выбило окна. Одна из жительниц подъезда, находившаяся дома в момент взрыва, не пострадала. Людей из соседних квартир опрашивают сотрудники экстренных служб.
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