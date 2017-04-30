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30 апреля 2017
29 апреля 2017
13:12  30 апреля 2017 0

Ученые обнаружили в пиве целебную силу

Пивные места в Екатеринбурге, официант, пиво
По мнению ученых, пиво может заменить парацетамолФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Две кружки пива снимают боль лучше, чем парацетамол. Американские ученые опубликовали результаты исследования н научном журнале The Journal of Pain.

После выпитого пива, болевые спазмы сокращаются примерно на четверть. Чтобы достичь эффекта. по мнению американских ученых, нужно принять внутрь литр пива, который повысит болевой порог в несколько раз.

При этом ученые призывают не превышать установленную норму, пишет телеканал 360.

Всего исследователями было проведено 18 тестов, в которых участвовали более 400 человек с хронической головной болью. Они сопоставляли употребление пива с приемом обезболивающих. После этого ученые Университета Гринвича пришли к выводу, что алкоголь является эффективным анальгетиком, который обеспечивает клинически доказанное уменьшение интенсивности боли. Пока ученые не смогли прийти к единому мнению о том, что пиво уменьшает чувство тревоги из-за боли или же обезболивающий эффект связан с блокированием чувства боли через воздействие на рецепторы мозга.

Нина Калинина
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