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10 мая 2017
09 мая 2017
Главные новости Москвы
01:18  10 мая 2017 0

США снабдят курдов оружием для захвата сирийской Ракки

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, хомс
Сирийские демократические силы получат оружие от ТрампаФото: Евгений Ганеев

США поставят курдским ополченцам оружие для захвата города Ракки в Сирии. Соответствующее распоряжение отдал президент Штатов Дональд Трамп.

Оружие получат курдские части «Сирийских демократических сил» —для организации атаки на основной центр ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России), который находится в Ракке, сообщает «Интерфакс».

«Сирийские демократические силы» — это арабские и курдские ополченцы. Их поддерживают военно-воздушные силы США. Сейчас ополченцы воюют за город Табка в 50 километрах от Ракки.

Наталья Володина
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