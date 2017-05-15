10:30 15 мая 2017 2

С работы в ФСБ сбежал родственник полковника-миллиардера Захарченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По подозрению в дезертирстве объявлен в федеральный розыск сотрудник организационно-инспекторского управления ФСБ полковник Дмитрий Сенин, который является шурином арестованного полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко.

Уголовное дело по факту дезертирства было возбуждено после неудачных попыток разыскать самовольно покинувшего службу Сенина, рассказал «Новой газете» источник в ФСБ. Он сообщил, что в конце апреля, уходя на обед, Сенин оставил сослуживцам ключи от сейфа, служебное удостоверение, а также заявление об увольнении.

«С обеда он не вернулся. Проверкой УСБ ФСБ (Управление собственной безопасности — прим. ред.) был установлен факт дезертирства, возбуждено уголовное дело», — рассказал собеседник газеты.

В ФСБ предполагают, что их сотрудник мог покинуть Россию по подложным документам. Источники связывают его побег с делом Захарченко. Сечин мог оказывать своему родственнику покровительство. В 2006 году именно по протекции Дмитрия Сенина Захарченко был переведен из ростовской налоговой полиции на должность заместителя начальника 5-й ОРБ ДЭБ МВД.

Банкир Герман Горбунцов ранее рассказал изданию, что Захарченко получал от бизнесменов денежные средства за покровительство. «Ему платили 150 тысяч евро в месяц, это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД», — рассказал Горбунцов.

Позже стало известно, что 8,5 млрд рублей в российской и иностранных валютах, найденных в квартире у полицейского, были заказаны в иностранных банках подрядчиками РЖД. Установить связь удалось благодаря данным Федеральной резервной системы США, в чьи пакеты с кодами и печатями были упакованы деньги.