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15 мая 2017
10:30  15 мая 2017 2

Родственника полковника-миллиардера Захарченко объявили в розыск за дезертирство из ФСБ

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
С работы в ФСБ сбежал родственник полковника-миллиардера ЗахарченкоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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По подозрению в дезертирстве объявлен в федеральный розыск сотрудник организационно-инспекторского управления ФСБ полковник Дмитрий Сенин, который является шурином арестованного полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко.

Уголовное дело по факту дезертирства было возбуждено после неудачных попыток разыскать самовольно покинувшего службу Сенина, рассказал «Новой газете» источник в ФСБ. Он сообщил, что в конце апреля, уходя на обед, Сенин оставил сослуживцам ключи от сейфа, служебное удостоверение, а также заявление об увольнении.

«С обеда он не вернулся. Проверкой УСБ ФСБ (Управление собственной безопасности — прим. ред.) был установлен факт дезертирства, возбуждено уголовное дело», — рассказал собеседник газеты.

В ФСБ предполагают, что их сотрудник мог покинуть Россию по подложным документам. Источники связывают его побег с делом Захарченко. Сечин мог оказывать своему родственнику покровительство. В 2006 году именно по протекции Дмитрия Сенина Захарченко был переведен из ростовской налоговой полиции на должность заместителя начальника 5-й ОРБ ДЭБ МВД.

Банкир Герман Горбунцов ранее рассказал изданию, что Захарченко получал от бизнесменов денежные средства за покровительство. «Ему платили 150 тысяч евро в месяц, это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД», — рассказал Горбунцов.

Позже стало известно, что 8,5 млрд рублей в российской и иностранных валютах, найденных в квартире у полицейского, были заказаны в иностранных банках подрядчиками РЖД. Установить связь удалось благодаря данным Федеральной резервной системы США, в чьи пакеты с кодами и печатями были упакованы деньги.

Нина Калинина
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